Страшная трагедия в Литве: собака загрызла грудного ребенка

В среду, 22 марта, около 18.00 собака породы доберман, сбежавшая из вольера в частном доме города Шилута, насмерть загрызла младенца. Об этом на сообщается на сайте пресс-службы полиции Литвы.

По предварительной информации, собака вытащила из стоявшей поблизости коляски месячного младенца, покусала его и носила в зубах по двору, а после вышла с ним на улицу. Мать мальчика, родившегося 16 февраля, в это время была у соседей.

Инспекторы полиции, прибывшие на место ЧП, обездвижили собаку электрошокером. Однако травмы нанесенные собакой ребенку оказались смертельными. Ребенка спасти не удалось.

Фото и видео с места события можно посмотреть здесь.