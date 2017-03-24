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Страшная трагедия в Литве: собака загрызла грудного ребенка

Rus.Postimees.ee
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Доберман. Снимок иллюстративный. | ФОТО: /Caters News Agency

В Литве во дворе частного дома собака насмерть загрызла месячного ребенка, сообщает obzor.lt со ссылкой на полицию Литвы.

В среду, 22 марта, около 18.00 собака породы доберман, сбежавшая из вольера в частном доме города Шилута, насмерть загрызла младенца. Об этом на сообщается на сайте пресс-службы полиции Литвы.

По предварительной информации, собака вытащила из стоявшей поблизости коляски месячного младенца, покусала его и носила в зубах по двору, а после вышла с ним на улицу. Мать мальчика, родившегося 16 февраля, в это время была у соседей.

Инспекторы полиции, прибывшие на место ЧП, обездвижили собаку электрошокером. Однако травмы нанесенные собакой ребенку оказались смертельными. Ребенка спасти не удалось.

Фото и видео с места события можно посмотреть здесь.

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