Названо имя убийцы Вороненкова

"По предварительным данным, в экс-депутата Госдумы стрелял 28-летний Павел Паршов, который позднее скончался в больнице", — сообщил Лайфу источник.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "1+1" сообщил, что убийца Дениса Вороненкова являлся агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры Украины. Он подтвердил, что преступник 13 месяцев служил в украинской нацгвардии и был гражданином Украины.

Напомним, Денис Воронеков был убит накануне днем в центре Киева. Возле отеля в украинской столице злоумышленник нанёс ему смертельное ранение. Преступника ранил охранник экс-депутата. Вскоре киллер умер в больнице.