Резко подскочила цена на металлолом

В прошлом месяце действующее в Ориссааре и Курессааре предприятие Vanametalli Kokkuost OÜ давало за тонну металла от 110 евро, в этом месяце самая высокая цена за тонну металлолома достигла 160 евро, пишет Saarte Hääl. Самая низкая цена сейчас - 130 евро, столько платят за жесть.

На предприятии Sikassaare Vanametall цены на черный металлолом остаются в пределах 120-155 евро. Те же цены и в Kapra Vanametall OÜ.

В прейскуранте действующей в Таллинне фирмы Tehnomarekt черный металлолом скупается по цене 170-200 евро. Kuusakoski платит в Таллинне 150-170 евро за тонну лома, в Вильянди - 145-170 и в Палдиски 150-175 евро.