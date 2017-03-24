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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Ниццу за 147 евро!

Rus.Postimees.ee
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Ницца. | ФОТО: LIONEL CIRONNEAU/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 147 евро

Туда-обратно из Таллинна в Найроби начиная с 407 евро

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная с 98 евро

Туда-обратно из Таллинна на острова Карибского моря начиная с  477 евро

Рейс Рига - Лансароте - Таллинн начиная со 124 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Токио начиная с 327 евро

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Туда-обратно из Лондона в Коста-Рику начиная с 346 евро

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