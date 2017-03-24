Всемирный банк: в Эстонии очень легко продать или купить недвижимость

Из стран-соседей обгоняет Эстонию занимающая второе место Литва, тогда как Швеция в рейтинге стоит на 10 позиции, Финляндия – на 20, а Латвия – на 23.

«В отношении сделок с недвижимостью отчет анализирует как расходы (например, нотариальную плату), так и необходимое для осуществления сделки время и существующие бюрократические препоны. Таким образом, можно утверждать, что у нас в стране создана благоприятная для сделок с недвижимостью среда. На успешность Эстонии в данном рейтинге, несомненно, повлияли электронные решения, заметно сократившие время, необходимое для совершения нотариальных действий и регистрации сделок», – прокомментировал рейтинг председатель Нотариальной палаты Тарво Пури.

Данные для составления отчета Всемирному банку предоставляют предприниматели, юридические фирмы, бюро недвижимости и прочие организации из 190 стран мира.

С результатами отчета «Doing Business» можно ознакомиться здесь: http://www.doingbusiness.org/rankings.