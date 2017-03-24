Великое переселение чиновников: смотрите, сколько человек отправят на работу в маленькие города

Вчера на кабинетном заседании правительства обсуждался план перевода из Таллинна 1000 рабочих мест публичного сектора. Изменения затронут примерно 40 государственных учреждений, пишет Postimees.
Министерства сами представили предложения относительно подчиненных им учреждений и координируют деятельность по переводу рабочих мест, сообщили в правительстве. Точный план действий министерства представят правительству в мае.
При переводе рабочих мест в уездные центры в фокусе будут прежде всего учреждения центрального правительства, где в прошлом году работало почти 55 000 человек, 45 процентов из них - в Таллинне. В регионы будут переводить прежде всего те рабочие места, рабочие обязанности на которых не зависят от местонахождения сотрудника.
Не планируется переводить из столицы конституционные институты, министерства и учреждения, предоставляющие услуги жителям и предприятиям столицы и окрестностей.
При переводе учреждений в уезды будут расширены конторы на местах, либо учреждение будет переведено частично, например, на новое место может быть переведен его отдел.
Для этого Riigi Kinnisvara AS (RKAS) совместно с каждым министерством картографирует и проанализирует возможности по приобретению недвижимости в уездных центрах и небольших городах с учетом необходимых для создания рабочих мест условий. После этого RKAS сделает предложения о перемещении рабочих мест в регионы так, чтобы это по возможности меньше препятствовало деятельности учреждений.
Также RKAS попытается найти возможность поместить различные государственные учреждения в одно здание, чтобы улучшить коммуникацию между ними. После этого учреждения смогут начать готовиться к переводу рабочих мест, который планируется завершить к 2019 году.
Во время вчерашнего заседания правительства было сказано о необходимости дополнительно проанализировать создание рабочих мест для удаленной работы. Министру государственного управления поручили в сотрудничестве с другими министерствами проанализировать прежнюю практику удаленной работы и представить правительству предложения по расширению возможностей удаленной работы.