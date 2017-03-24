Великое переселение чиновников: смотрите, сколько человек отправят на работу в маленькие города

Министерства сами представили предложения относительно подчиненных им учреждений и координируют деятельность по переводу рабочих мест, сообщили в правительстве. Точный план действий министерства представят правительству в мае.

При переводе рабочих мест в уездные центры в фокусе будут прежде всего учреждения центрального правительства, где в прошлом году работало почти 55 000 человек, 45 процентов из них - в Таллинне. В регионы будут переводить прежде всего те рабочие места, рабочие обязанности на которых не зависят от местонахождения сотрудника.

Не планируется переводить из столицы конституционные институты, министерства и учреждения, предоставляющие услуги жителям и предприятиям столицы и окрестностей.

При переводе учреждений в уезды будут расширены конторы на местах, либо учреждение будет переведено частично, например, на новое место может быть переведен его отдел.

Для этого Riigi Kinnisvara AS (RKAS) совместно с каждым министерством картографирует и проанализирует возможности по приобретению недвижимости в уездных центрах и небольших городах с учетом необходимых для создания рабочих мест условий. После этого RKAS сделает предложения о перемещении рабочих мест в регионы так, чтобы это по возможности меньше препятствовало деятельности учреждений.

Также RKAS попытается найти возможность поместить различные государственные учреждения в одно здание, чтобы улучшить коммуникацию между ними. После этого учреждения смогут начать готовиться к переводу рабочих мест, который планируется завершить к 2019 году.

Во время вчерашнего заседания правительства было сказано о необходимости дополнительно проанализировать создание рабочих мест для удаленной работы. Министру государственного управления поручили в сотрудничестве с другими министерствами проанализировать прежнюю практику удаленной работы и представить правительству предложения по расширению возможностей удаленной работы.