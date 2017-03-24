Советы маклера наймодателю: как правильно поднять цену за квартиру

Проблема касается прежде всего квартир в центре города или недалеко от центра, принадлежащих к так называемому среднему ценовому классу, или даже более дорогих квартир, пишет в блоге бюро недвижимости Uus Maa маклер Кристи Дёмин. Хотя объекты такого ценового уровня всегда популярны, при постоянно растущей конкуренции на рынке съемных квартир наймодателям нужно учитывать некоторые важные детали, прежде чем поднимать цены. Дело в том, что, как правило, эти квартиры сдаются в наем годами и происходит их естественная амортизация.

Клиенты, желающие снять квартиру такого ценового класса, это, прежде всего семейные люди, снимающие жилье на несколько лет и относящиеся к нему бережно, как к своему собственному. Когда они выбирают себе квартиру, то предпочитают чистые квартиры со свежим, пусть и не шикарным ремонтом.

Если вы сдаете квартиру и хотите получить стабильных и добропорядочных нанимателей, превратите съемную квартиру в настоящий дом для них, сделайте ее уютной. Для этого нужно совсем немного:

Покрасьте стены или переклейте обои.

Выбросьте продавленный и грязный диван.

Купите на кровать новый матрас. Не надо тратиться на Dormeo, есть матрасы гораздо более дешевые. Главное: обстановка может не быть дорогой, но все вещи должны быть новыми и чистыми!

Домашний уют и чистота играют большую роль. Это определяет цену и количество людей, заинтересованных в найме именно вашей квартиры. Освежив ее и обновив обстановку, вы сможете попытаться получить за нее столько же, сколько запрашивают за жилье в новом доме.