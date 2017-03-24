Командующий НАТО в Европе обвинил Россию в оказании помощи «Талибану»

Обсуждение вопросов, связанных с талибами и ситуацией в Афганистане, началось в комитете по вооруженным силам сената с подачи республиканца Теда Круза. Он приписал Москве «растущую поддержку» не только движения «Талибан», но и террористической группировки «Исламское государство». При этом Круз ссылался, не приводя подробностей, на некие сообщения средств массовой информации.

Скапаротти в ответ заявил, что НАТО и США надо «победить в Афганистане», отмечает ТАСС. «Я в последнее время вижу влияние России, растущее влияние, в том, что касается связей с „Талибаном“ и, возможно, даже его снабжением», - сказал Скапаротти. В то же время он не привел никаких доказательств обвинения.

Ранее в МИД РФ заявили, что целью ограниченных контактов Москвы с талибами является побудить их присоединиться к национальному примирению и обеспечить безопасность российских граждан в Афганистане, отмечает РИА «Новости». Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что «вряд ли эти действия „легитимизируют“ талибов: группировка уже была фактически признана Кабулом равноправным партнером по диалогу в ходе имевшей место в 2015 году серии встреч официальных лиц ИРА с представителями движения „Талибан“ в Катаре, КНР, ОАЭ, Норвегии, Пакистане».

Талибы активизировались после того, как большинство военнослужащих сил НАТО к концу 2014 года покинули Афганистан. Однако на территории страны остаются 13 тысяч солдат альянса. Талибы настаивают на их уходе из Афганистана в качестве условия для начала мирных переговоров с официальными властями страны.