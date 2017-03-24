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Вопрос от Kaubamaja на 100 миллионов: что делать с деньгами?

Rus.Postimees.ee
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Юри Кяо. | ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

У Tallinna Kaubamaja накопилось 100 млн нераспределенной прибыли, и у предприятия возник вопрос: что делать с этими деньгами?

Распространяющуюся среди инвесторов спекуляцию о том, что Tallinna Kaubamaja может стать владельцем биржевой фирмы Baltika, один из владельцев торгового концерна Юри Кяо опровергает, пишет Äripäev.

«Это же не так, что все эти деньги где-то лежат. Большая часть из них все же находится все же в виде торгового имущества, вещей. Взять эти деньги не так просто, но мы все время ищем возможности для расширения», - сказал Кяо.

Читайте подробнее в Äripäev.

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