Вопрос от Kaubamaja на 100 миллионов: что делать с деньгами?

Распространяющуюся среди инвесторов спекуляцию о том, что Tallinna Kaubamaja может стать владельцем биржевой фирмы Baltika, один из владельцев торгового концерна Юри Кяо опровергает, пишет Äripäev.

«Это же не так, что все эти деньги где-то лежат. Большая часть из них все же находится все же в виде торгового имущества, вещей. Взять эти деньги не так просто, но мы все время ищем возможности для расширения», - сказал Кяо.

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