На озере Маарду мужчина провалился под лед

В 14.14 спасателям поступило сообщение, что примерно в 20 метрах от берега озера Харку под лед провалился мужчина, сообщил пресс-секретарь спасательного департамента. Сам мужчина также звал на помощи. спасатели ныммеской команды в 14.31 достали мужчину из воды, доставили его на берег и передали скорой помощи.

в 16.13 спасателям сообщили о провалившемся под лед на озере Маарду человеке. По словам звонившего, мужчина находился в проруби примерно в 30 метрах от берега и размахивал руками. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, он успел самостоятельно выбраться из проруби. Скорая помощь на берегу осмотрела промокшего насквозь мужчину и разрешила ему отправиться домой.