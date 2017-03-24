Криштафович сравнил действия правления Свободной партии с мартовской депортацией

Криштафович назвал случившееся шагом, за которым стоит страх перед его значительной популярностью в партии.

«Правление повело себя, словно организаторы мартовской депортации, собравшиеся ночью без свидетелей в темной комнате и составившие список врагов партии, которых следует отправить в Сибирь. Оппозиционный кандидат в председатели, разумеется, на первом месте в этом списке», - написал Криштафович в ночь на пятницу на своей странице в Facebook.

По словам Криштафовича, правление Свободной партии видит в его кандидатуре угрозу для позиции «единственного серьезного кандидата Артура Тальвика».

«В карманной партии Тальвика свободные выборы, конечно, недопустимы. Он словно Лукашенко, который может действовать только в одиночку, без оппозиции, которая смеет задавать неудобные вопросы о распределении зонтичных средств, усмирении региональных отделений, подавлении инакомыслящих и прочих свинствах», - написал Криштафович.

«Приношу искренние извинения всем избирателям Свободной партии за то, что мы позволили одному кукловоду превратить нашу партию в оруэлловскую тоталитарную партию, - написал он в Facebook. - Мне за это невероятно стыдно».

Позже Криштавоч ответил на вопрос BNS, что главной проблемой Свободной партии сейчас является нежелание региональных отделений участвовать в выборах местных самоуправлений в составе избирательных союзов.

«Особенно в Таллинне. Но их заставят, потому что таков план Тальвика, - сказал Криштафович BNS в пятницу. - От всех, кто с этим не согласен, пытаются избавиться. Первым из партии изгнали главу таллиннского собрания по сотрудничеству Мати Илиссона, затем заставили уйти его преемника Атса Миллера».

По словам Криштафовича, его участие в выборах председателя партии было возможностью для регионов открыто заявить о недовольстве планом спрятаться за избирательными союзами. «А это пугало центральную контору, которая испугалась, что кто-нибудь действительно решит выступить по партийному списку, - сказал Криштафович. - Поэтому они решили совершить два шага: инициировать изменение устава, чтобы региональные отделения не могли сами решать, как участвовать в муниципальных выборах, и без моего ведома исключить меня из партии перед самым пленарным собранием, чтобы я не смог принять участие в выборах и набрать протестные голоса».

По словам Криштафовича, та же история произошла с бывшим членом Тартуского отделения Марью Сильвет. Правление Свободной партии исключило Сильвет в начале марта. В тот раз глава Тартуского отделения партии Вахур Коллом сказал BNS, что Сильвет оскорбляла членов партии и распространяла в социальных сетях клевету о партии. Коллом добавил, что правление Тартуского отделения обсуждало исключение Сильвет еще в конце прошлого года.

По мнению Криштафовича, исключение Сильвет связано с ее противостоянием желанию правления во время предвыборной кампании финансировать избирательные союзы из бюджеты партии.

В четверг Свободная партия сообщила, что правление решило исключить из партии Евгения Криштафовича за клевету и нарушение устава.

Партия заявила, что Криштафович своим поведением вредил репутации партии и не помогал ее развитию.

Криштафович сказал BNS, что услышал об исключении от информагентства, но добавил, что ждал подобных действий от правления партии. По его словам, в последний раз партия связывалась с ним, когда ему пришло приглашение на дебаты кандидатов в председатели в Тарту 9 марта, в которых он по-прежнему планирует принять участие.