Apple превратит iPhone и iPad в ноутбук

Аксессуары представляют собой держатель для iOS-устройств. В первом случае iPad выступает в качестве экрана, и к нему подсоединяются клавиатура с трекпадом. Второй аксессуар оснащен собственным дисплеем и предназначен для iPhone, который в данном случае выполняет роль трекпада.

В документе указано, что устройство может обладать видеокартой, портами и прочими атрибутами полноценного ноутбука. Однако для работы ему будет необходим iOS-девайс, который предоставит необходимые процессорные мощности.

В конце 2015 года глава Apple Тим Кук раскритиковал идею слияния iPad с MacBook. По его мнению, устройство лишь испортит пользовательский опыт, поэтому компании не заинтересована в появлении такого гаджета. В месте с этим, компания позиционирует iPad Pro как замену ноутбуку.