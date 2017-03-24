Вопиющий случай в Пирита: гулявший без присмотра сибирский хаски искалечил таксу на глазах хозяев

В ходе борьбы одна из такс выпала из рук владелицы и убежала в сторону их дома, волоча за собой поводок. К счастью, она не пострадала. В это время хаски набросился на другую хозяйку и тряс ее до тех пор, пока животное не оказалось у него в зубах.

«То, что произошло дальше, было как в дурном сне, - вспоминает мать. - Мы с дочерью боролись за жизнь нашей любимой таксы Ленни, но не могли дать отпор мощному псу. Как мы потом выяснили, эта собака была на расстоянии нескольких домов от нас, ее выпустили из сада просто для того, чтобы она могла побегать по пустырю. Владелец находился в саду на расстоянии одного дома и не прибежал к нам сразу же, несмотря на наши ужасающие крики и призывы о помощи. Наконец, добравшись до нас, он сказал псине - и что ты разошлась?»

«Мы с ребенком избежали травм благодаря толстой одежде и перчаткам с подкладкой. Несколько дней мы пребывали в настоящем шоке. Сейчас я могу разговаривать, но на работу не хожу и до сих пор не могу побороть внутреннюю дрожь. Моя дочь - очень нежное создание, с ней все хуже - по ночам она видит кошмары. Я должна обратиться с ней к психологу вместе. Школу она еще не может посещать. Все это нанесло нам очень сильную психологическую травму, которую никак не побороть. Мы в шоке...», - признается женщина.

Больше всего пострадала такса Ленни - за жизнь крохи на операционном столе боролись восемь часов. У нее серьезные травмы головы и челюсти, из-за чего собаке имплантировали искусственную кость, металлические пластины и стержни. Сверхсложная операция и все другие расходы на лечение на сегодняшний день обошлись семье в 3300 евро. Но впереди еще одна операция. Кроме того, ежедневно Ленни необходимо давать лекарства и периодически показывать малышку врачам. Каждый визит стоит около 300 евро. В связи с тем, что когда хозяева забирали собаку из лечебницы, им пришлось сразу же заплатить 3000 евро, мама и дочь обратились в социальных сетях ко всем неравнодушным людям за помощью.

«Я невероятно благодарна всем тем, кто нам помог. Я благодарна хирургу Валдеко Паавелю и прекрасным врачам и медсестрам скорой помощи для животных, которые все эти дни и ночи лечили - охраняли - гладили и утешали нашу храбрую собаку. Низкий поклон всем им», - говорит хозяйка Ленни, которая заботится о таксе круглосуточно. Даже спит на полу рядом с ней - делает уколы, кормит, гладит. К счастью, Ленни идет на поправку и может уже стоять на трясущихся лапках на улице и самостоятельно справлять нужду.

В настоящий момент расследование этого случая незакончено. Владелец хаски находится в двухнедельном отпуске за границей и его вызовут на допрос по прибытии на родину. Хозяйка такс, ее дочка и один свидетель показания уже дали.

По словам главного инспектора Пиритаского опорного пункта МуПо Анне Ярве, которая занимается расследованием этого дела, перед тем, как приобретать собаку, следует тщательно продумать, какая парода больше всего подойдет семье. Не каждая собака подружится с ребенком или сможет жить в городе или квартире. «Животное - это не вещь. Если берешь себе собаку, то начинаешь жить ее жизнью», - отметила Ярве.

Также она призвала владельцев не отпускать своих собак с поводка. Если речь идет о недружелюбной собаке с непредсказуемым поведением, необходимо надеть на нее намордник. Также непозволительно, чтобы собака могла спокойно убежать из сада - за это ответственен владелец.