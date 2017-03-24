Интересное предложение МВД: за превышение скорости до 20 км/ч, непристегнутые ремни безопасности и просроченную страховку – не штраф, а предупреждение

Министерство направило на межведомственное согласование проект поправок, в соответствии с которыми за нарушения, которые никому не причиняют вреда, полиция больше штрафовать не будет, а ограничится предупреждением, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

Как пояснил заведующий отделом политики в сфере охраны правопорядка Вейко Комуссаар, к числу таких легких проступков будут отнесены, например, просроченные страховка на автомобиль или техосмотр, превышение скорости менее чем на 20 км/ч, не пристегнутый ремень безопасности в автомобиле или отсутствие шлема у мотоциклиста.

Министерство предлагает рассматривать легкие нарушения в течение более короткого срока – вместо нынешних 20 минут 5 минут, а также ввести систему воспитательных штрафов на сумму от 20 до 80 евро за прочие мелкие проступки.

Еще одно новшество – министерство предлагает не вносить мелкие проступки в регистр наказаний.