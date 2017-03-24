Марин Ле Пен выступила в Госдуме РФ и пообещала отменить санкции, если станет президентом Франции

"Не вижу поводов, которые оправдали бы нынешнее враждебное отношение французских властей к России", - цитирует выступление Ле Пен в Госдуме ТАСС.

Лидер французских "правых" заверила, что в случае своей победы на президентских выборах будет развивать российско-французские отношения. "Вы знаете, что я сторонница развития и поддержания отношений с Россией, исторически наши страны связаны. Речь идёт и об отношениях в сфере культуры, и о парламентских связях, торговых отношениях, сфере обмена технологиями", - передает "Интерфакс" .

Как пояснила Ле Пен, это сотрудничество по-настоящему важно "в деле борьбы с терроризмом и исламизмом". "Я выступаю за то, чтобы Российская Федерация, безусловно, принимала должное участие в борьбе с терроризмом. Эта борьба должна быть свободных наций, свободных народов с общей террористической угрозой", - сказала она.

"На всех уровнях, которые только для меня доступны, я стараюсь выступать за борьбу с терроризмом, отстаивание необходимости этой борьбы. Дело в том, что Франция, моя страна, уже платит высокую цену за присутствие в мире угрозы терроризма. За один только прошедший год в нашей стране погибли 300 человек", - напомнила политик.

Глава "Национального фронта" в своем выступлении назвала недопустимой невозможность общения российских и французских парламентариев общаться из-за санкций ЕС. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, обратив внимание на статус Марин Ле Пен как депутата Европарламента, пригласил ее участвовать в работе парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю контрпродуктивными. Я считаю попранием демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом, вместе работать. Надеюсь, что Франция сможет, я смогу отстоять позицию, согласно которой мы отменили бы "черные списки", по крайней мере, на территории Франции", - сообщила Ле Пен. "Сейчас эти "черные списки" остаются во многом под влиянием давления со стороны Брюсселя", - считает она.

"Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую, к сожалению, ЕС последнее время все чаще применяет к Российской Федерации и против своих собственных членов", - заявила Ле Пен от имени "Национального фронта".

Ле Пен отметила, что ее позиция в отношении ситуации на Украине с момента начала там конфликта не изменилась и совпадает с российскими оценками. "Я всегда подчеркивала в своих выступлениях роль ЕС в разрастании и углублении этого конфликта", - напомнила политик.

Как напоминает ТАСС, ранее Ле Пен так формулировала свою позицию: "Сегодня на Украине мы вынуждены иметь дело с правительством, которое незаконно пришло к власти в результате "революции на майдане" и теперь подвергает гражданское население бомбардировкам в Донецке и Луганске. Это военное преступление, что должно было бы вызвать крайнее возмущение у всех этих защитников прав человека, которых мы сегодня постоянно слышим с совсем другими заявлениями во французских СМИ".

Говоря о Евросоюзе, Марин Ле Пен высказала мнение о том,что Франция перестала быть полностью суверенной страной. "Дело в том, что в настоящий момент проблему, с которой мы столкнулись, можно резюмировать следующим образом: Франция перестала быть полностью суверенной страной", - сказала она, напомнив, что Франция "делегировала часть своих полномочий, по крайней мере в том, что касается ведения торговых переговоров и осуществления дипломатических функций, Евросоюзу".

"ЕС же в настоящий момент ведет себя как противник идеи, которую мы отстаиваем в своей политике. Я надеюсь, что Франция вернет себе суверенитет и уже не будет никаких поводов отказывать российско-французским отношениям, чтобы они возобновились и вышли на ту крейсерскую скорость, которая необходима для их развития", - высказалась политик, выразив надежду на то, что избрание Дональда Трампа президентом США упросит для Франции возвращение особой роли в мировой политике.

С Марин Ле Пен за пост президента Франции борются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон. Голосование состоится в два тура - 23 апреля и 7 мая.

После отъезда лидера "Национального фронта" в Москву вице-президент партии Флориан Филиппо в заявлении для французских СМИ заверил, что Ле Пен не намерена искать в России источники финансирования.