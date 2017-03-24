Crazydeal не сдается: интернет-магазин "убежал" на российские серверы

Как оказалось, фирма решила перевести интернет-магазин на российские серверы, пишет Postimees.

Еще в январе Департамент защиты прав потребителей внес интернет-магазин предприятия Crazydeal Group OÜ в черный список, чтобы предупредить клиентов о возможных проблемах. В конце прошлой неделе департамент в сотрудничестве с фирмой, предлагающей услуги хостинга, ограничила публичный доступ к сайту crazydeal.ee.

И если первое время на главной страничке магазина отображалось сообщение о том, что сайт был заблокирован из-за расследования Департамента защиты прав потребителей, то через какое-то время посетители могли уже наблюдать сообщение о том, что ведутся технические работы и сайт скоро заработает. Как же такое возможно?

«Фирма Crazydeal Group OÜ перенесла свой сайт на российские серверы», - пояснила пресс-секретарь департамента Пилле Калда.

Теперь интернет-магазин crazydeal.ee пользуется российскими серверами/ internet.ee

В то же время Департамент защиты прав потребителей продолжает расследование. «Поскольку предприятие Crazydeal Group OÜ до сих пор не выполнило всех предписаний, нельзя исключать, что торговая марка Crazydeal будет использоваться для работы в интернете или еще где-то. В этой ситуации потребителям следует быть осторожными», - предупредила Калда.

По ее словам, Департамент защиты прав потребителей старался помешать деятельности интернет-магазина, чтобы оградить потребителей от возможных проблем.

10 марта департамент передал в полицию заявление с ходатайством начать уголовное производство в отношении предприятия, администрирующего портал crazydeal.ee.

К настоящему моменту в Департамент защиты прав потребителей обратились 703 клиента интернет-магазина crazydeal.ee.