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WSJ сообщила о тайных рекомендациях России президенту Болгарии

Rus.Postimees.ee
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Румен Радев. | ФОТО: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Болгарская социалистическая партия во время предвыборной кампании 2016 года получила из Кремля 30-страничный документ о стратегиях победы, утверждает американская The Wall Street Journal. В итоге пророссийский кандидат Румен Радев стал главой государства.

О секретных рекомендациях изданию рассказали пять действующих и бывших болгарских чиновников. Газета отмечает, что служба безопасности Болгарии перехватила документ, в котором, в частности, политикам советуют использовать недостоверные факты в новостях, а также распространять завышенные данные социологических опросов. Руководство было доставлено социалистической партии республики находящимся под санкциями США бывшим российским шпионом, цитирует публикацию NEWSru со ссылкой на РБК.

Газета ссылается на бывшего российского шпиона, генерал-лейтенанта Службы внешней разведки России Леонида Решетникова. В комментарии изданию он признал, что действительно встречался с главой партии социалистов. При этом он опроверг данные о «секретном стратегическом документе»: «Кто-то выдумал».

Информации о том, знал ли сам Радев о существовании этого документа, нет. Болгарская социалистическая партия и МИД России комментировать факт передачи специального досье отказались.

Выборы президента Болгарии прошли в ноябре 2016 года. По итогам голосования на них одержал победу кандидат социалистической партии, экс-главком национальных ВВС генерал Румен Радев, призывавший отменить санкции в отношении России. СМИ после его победы ожидали усиления влияния РФ в важнейших секторах экономики страны.

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