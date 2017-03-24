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Эти шесть депутатов Рийгикогу полностью использовали компенсацию депутатских расходов за прошлый год

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BNS
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Ольга Иванова. | ФОТО: Erlend Štaub

Девять депутатов Рийгикогу в прошлом году на сто процентов использовали предусмотренную на компенсацию депутатских расходов сумму.

В прошлом году на сто процентов сумму компенсаций использовали Ольга Иванова, Эрки Сависаар, Мярт Сультс и Тийт Терик из Центристской партии, Йоко Алендер и Имре Соояэр из Партии реформ, Райво Аэг и Эйнар Валлбаум из Союза Отечества и Res Publica и Михкель Рауд из Социал-Демократической партии.

В прошлом году депутат Рийгикогу имел право на компенсацию расходов в размере до 12 380 евро 97 центов. Всю сумму компенсации использовали Иванова, Сависаар, Сультс, Алендер, Соояэр, Аэг и Валлбаум.

Покинувший на данный момент Рийгикогу Рауд использовал компенсацию в размере 5677 евро 91 цента. Пришедший в Рийгикогу в качестве его заместителя Тийт Терик в прошлом году воспользовался компенсацией на 1306 евро 24 цента.

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