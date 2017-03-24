Работу британской разведки MI5 проверят после теракта в Лондоне

Несколько лет назад Масуд фигурировал в расследовании службы внутренней разведки MI5 в связи с вопросами, касающимися вооруженного экстремизма, заявила накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй. По ее словам, правоохранители считали Масуда «периферийной фигурой».

В связи с этим его даже не включили в список потенциальных экстремистов, в котором насчитывается 3000 имен. «Он не был частью текущей деятельности разведки. У спецслужб не было никаких данных о его намерениях или о заговоре. Активное расследование продолжается», - заявила глава британского правительства.

Тем не менее, отмечает Daily Mail, Масуд был знаком британской полиции. Он был неоднократно судим, в том числе за преступления, связанные с незаконным хранением оружия, а также за нарушение общественного порядка.

Свой первый срок Масуд (настоящее имя, данное при рождении, Эдриан Элмс) получил в 1983 году в возрасте 19 лет, а последний - в 2003-м, сообщает лондонская полиция. Однако не было никаких сигналов о том, что он может совершить теракт.

«Масуд сидел в тюрьме, но он никогда не был признан виновным в террористических преступлениях», - заявила BBC министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. Она призвала не спешить обвинять в халатности спецслужбы, так как сам по себе тот факт, что им было известно о Масуде, не означает, что он находился под круглосуточным наблюдением, передает СМИ.

Тем не менее MI5 начало внутреннее расследование. Его цель - понять, была ли у спецслужб возможность остановить Масуда и предотвратить теракт, пишет The Guardian.