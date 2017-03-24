Обвиняемая в убийстве из ревности: «Ее убил кто-то другой»

На вчерашнем заседании Пярнуского уездного суда прокурор Гарди Андерсон попросил приговорить Наталью, обвиняющуюся в том, что летом прошлого года в волости Тыстамаа она убила свою собутыльницу, к восьми с половиной годам лишения свободы. Защитник Рюнно Роосмаа просит оправдать подсудимую.
Согласно предъявленному обвинению, вечером 31 мая прошлого года в ходе ссоры, вспыхнувшей на кухне частного дома в Поотси, Наталья нанесла ножевое ранение в живот 28-летней женщине. По словам окружного прокурора Андерсона, смерть наступила в результате ножевого ранения, из-за которого в жертвы началось внутреннее кровотечение и отек мозга.
Потерпевшая скончалась на месте происшествия через полчаса после получения ранения. «Этого можно было избежать, если бы обвиняемая тут же не сбежала», - отметил прокурор.
И хотя до вчерашнего заседания в суде, все свидетели дали показания, находящаяся на скамье подсудимых Наталья смогла удивить всех, в том числе и своего защитника: обвиняемая заявила, что потерпевшую убил кто-то другой.
«Почему вы это говорите сейчас, если мы заседали три дня, - вспылил судья. – Вы ни разу ничего подобного не сказали».
Выяснилось, что, находясь в камере, Наталья написала речь на несколько страниц, которую решила зачитать в конце заседания.
Многодневная пьянка
Согласно рассказу прокурора, ссора и трагедия произошли из-за чрезмерного употребления алкоголя. Обвиняемая, убитая и другие, знавшие об убийстве люди, сильно выпивали в течение нескольких дней.
Защитник считает, что именно поэтому история крайне запутанная, поскольку большинство свидетелей были настолько пьяны, что их рассказам нельзя верить до конца: «Человек же не может говорить правду, если он чего-то не помнит».
Через несколько дней после убийства у местного магазина прозвучала весьма вероятная версия, согласно которой, взятая под стражу 2 июня Наталья убила свою жертву из ревности. Наталья не отрицала в суде, что ссорилась и дралась с леившейся к ее сожителю женщиной, но убийство отрицает.
Сожитель Натальи Тоомас, который из-за того, что отбывает наказание в тюрьме, смог присутствовать на заседании только благодаря видеосвязи, воспользовался законным правом и отказался давать показания. Поэтому прокурор зачитал его показания, данные во время предварительного следствия.
«Наталья не выносила ее (убитую – ред.), потому что она приставала ко мне. Она ко всем приставала, была такая – ветреная, - сказал Тоомас во время допроса. – Наталья видела, как она со мной целовалась».
По словам Тоомаса, проходя по улице, он видел, как Наталья подошла к сидевшей в шезлонге женщине и злобно кричала на нее. Женщина попыталась приподняться, но не встала.
«Я видел, как Наталья ударила ее. Но я не видел, было ли у нее что-то в руках, или нет», - объяснил Тоомас.
Наталья призналась, что видеть собутыльницу, вешавшуюся на ее сожителя, было неприятно: «Я сказала, что мне это не нравится. Сказала, чтобы хотя бы не целовались».
По словам Натальи, позже соперница во время совместного распития, ударила ее по голове. В какой-то момент она схватилась за нож, который Наталья выбила из ее рук во время возникшей драки.
Наталья утверждает, что выбросила нож на улицу, и это точно был не тот нож, который после нашли рядом с жертвой. Она несколько раз вместе с защитником ходила на место, чтобы найти нож, но безрезультатно.
Единственный трезвый свидетель во время судьбоносной пьянки Оливер сказал в суде то же, что говорил летом прошлого года газете: сам он находился в другой комнате и слышал, как женщины кричали.
На вопрос прокурора, что было причиной ссоры, Оливер ответил: «Личные проблемы. Кто-то кого-то обманул».
То, что сидящей на кухне женщине нанесли ножевое ранение, он и не предполагал: «Казалось, что она спит на кресле, уткнувшись головой в стол».
Тогда Тоомас попросил, чтобы Оливер съездил к ней домой в Селисте. По дороге они подхватили голосующую Наталью, которая с босыми ногами убежала на улицу.
Прокурор считает, что отсутствующая обувь говорит о том, что Наталья пыталась сбежать, что, в свою очередь доказывает, что она понимала последствия своего поступка.
Когда Оливер вернулся, подруга по-прежнему лежала на кресле. С одной разницей – за это время на теле женщины появились синие пятна. Поскольку Оливер понял, что она не дышит, он позвонил по номеру 112.
Адвокат: Это не тот нож!
Ранение в живот у умершей ни медики, ни полицейские сразу не заметили. «Сначала мы думали, что это топик, а на самом деле оказалось, что это платье, которым зажимали живот, - сказала дежуривший тогда следователь Рихо Каротамм. – Оно было грязным, поэтому сначала мы (рану – ред.) не заметили. Свою роль сыграл и свет».
На открытом заседании прокурор сказал, что хотя Наталья ни разу не признала свою вину, ни одно из собранных доказательств не указывает на то, что убийцей может быть кто-то другой: «Если она не признается, это не значит, что не она совершила это преступление».
Защитник Роосмаа сказал, что он не видит ни одного доказательства: «Утверждение прокурора, будто никто другой не мог совершить это преступление, вообще не было объектом следствия, - сказал он. – Объектом следствия было – совершила ли Наталья это преступление?»
На вопрос судьи Анну Тамменийд, согласен ли защитник с гражданским иском родственников убитой, Роосмаа четко ответил: «Если я считаю, что обвиняемая этого преступления не совершала, то нет».
И все же прокурору было, что показать в суде. Например, он предоставил фото найденного на месте происшествия 20-сантиментрового кухонного ножа с пластмассовой ручкой, на котором обнаружена кровь жертвы.
«Какого цвета?» - последовало уточнение Роосмаа, взгляд в уголовное дело.
«Ручка черная», - сказал Андерсон.
«Я вижу, что с синей ручкой».
«Значит, с синей ручкой», - сдался прокурор.
Вчера Роосмаа утверждал, что настоящего орудия убийства не нашли: «Согласно ДНК-экспертизе, предполагаемое орудие убийства использовали несколько человек. Я считаю, что этот 20-сантиметровый нож в убийстве не использовали».
Роосмаа добавил, что ширина раны была три сантиметра, но ширина лезвия предполагаемого орудия убийства всего два сантиметра.
Ссора из-за видео-доказательства
В числе прочего прокурор хотел показать видеозапись беседы Роосмаа и подсудимой в арестном доме. Защитнику это не понравилось: «Если что-то указывает на незаконный сбор доказательств, было бы неправильным их принимать. В правилах внутреннего распорядка арестного дома указано, что разговор записывать нельзя».
Роосмаа напомнил о статье Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой защитника и подозреваемого нужно проинформировать, если для сбора доказательств используются приборы и объяснить, для чего они нужны.
На вопрос судьи, идет ли речь о видео разговора защитника и обвиняемой, Андерсон ответил отрицательно: «Защитник немного ошибается. Следователь говорит с Натальей, во время разговора появляется защитник. Обвиняемая на видео точно показывает, как она наносила удар ножом. Вполне естественно, что защитник это доказательство использовать не хочет».
«У меня протест, - парировал Роосмаа. – Нужно было предупредить заранее».
«Считает ли защитник, что информировать нужно о каждой, установленной на улице камере?» - провел параллель прокурор.
«Это было в арестном доме, - сказал защитник. – Выходит, что адвокат не может ходить в арестный дом. Все записывается». Роосмаа утверждал, что скрытная запись встреч оскорбляет его.
Судья принял доказательство, но уточнил, что решение о том, подходит ли оно, она примет позже.
Наталья уже имеет судимости, в последний раз ее наказали в 2014 году за кражу. Такая же репутация была и у убитой. За три дня до смерти в отношении нее вступило в силу решение Пярнуского уездного суда, согласно которому она была приговорена на год, месяц и 28 дней тюрьмы за взлом с целью кражи и управление автомобилем в нетрезвом виде. Явиться для исполнения наказания она должна была по приглашению.
В последнем слове, которое Наталья произносила полчаса, подсудимая сказала, что она никого не убивала, придя к выводу, что все свидетели сговорились против нее. Ранее она этого в суде не говорила.
Приговор будет оглашен 29 марта.