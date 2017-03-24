Обвиняемая в убийстве из ревности: «Ее убил кто-то другой»

Согласно предъявленному обвинению, вечером 31 мая прошлого года в ходе ссоры, вспыхнувшей на кухне частного дома в Поотси, Наталья нанесла ножевое ранение в живот 28-летней женщине. По словам окружного прокурора Андерсона, смерть наступила в результате ножевого ранения, из-за которого в жертвы началось внутреннее кровотечение и отек мозга.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия через полчаса после получения ранения. «Этого можно было избежать, если бы обвиняемая тут же не сбежала», - отметил прокурор.

И хотя до вчерашнего заседания в суде, все свидетели дали показания, находящаяся на скамье подсудимых Наталья смогла удивить всех, в том числе и своего защитника: обвиняемая заявила, что потерпевшую убил кто-то другой.

«Почему вы это говорите сейчас, если мы заседали три дня, - вспылил судья. – Вы ни разу ничего подобного не сказали».

Выяснилось, что, находясь в камере, Наталья написала речь на несколько страниц, которую решила зачитать в конце заседания.

Многодневная пьянка

Согласно рассказу прокурора, ссора и трагедия произошли из-за чрезмерного употребления алкоголя. Обвиняемая, убитая и другие, знавшие об убийстве люди, сильно выпивали в течение нескольких дней.

Защитник считает, что именно поэтому история крайне запутанная, поскольку большинство свидетелей были настолько пьяны, что их рассказам нельзя верить до конца: «Человек же не может говорить правду, если он чего-то не помнит».

Через несколько дней после убийства у местного магазина прозвучала весьма вероятная версия, согласно которой, взятая под стражу 2 июня Наталья убила свою жертву из ревности. Наталья не отрицала в суде, что ссорилась и дралась с леившейся к ее сожителю женщиной, но убийство отрицает.

Сожитель Натальи Тоомас, который из-за того, что отбывает наказание в тюрьме, смог присутствовать на заседании только благодаря видеосвязи, воспользовался законным правом и отказался давать показания. Поэтому прокурор зачитал его показания, данные во время предварительного следствия.

«Наталья не выносила ее (убитую – ред.), потому что она приставала ко мне. Она ко всем приставала, была такая – ветреная, - сказал Тоомас во время допроса. – Наталья видела, как она со мной целовалась».

По словам Тоомаса, проходя по улице, он видел, как Наталья подошла к сидевшей в шезлонге женщине и злобно кричала на нее. Женщина попыталась приподняться, но не встала.

«Я видел, как Наталья ударила ее. Но я не видел, было ли у нее что-то в руках, или нет», - объяснил Тоомас.

Наталья призналась, что видеть собутыльницу, вешавшуюся на ее сожителя, было неприятно: «Я сказала, что мне это не нравится. Сказала, чтобы хотя бы не целовались».

По словам Натальи, позже соперница во время совместного распития, ударила ее по голове. В какой-то момент она схватилась за нож, который Наталья выбила из ее рук во время возникшей драки.