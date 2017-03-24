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Десять советов, которые могут исправить ошибки при ремонте кухни

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: homester.com.ua

Создание интерьера кухни для большинства является делом непростым. К тому же на ремонт кухни и ее обстановку уходит много сил, времени и денег, пишет Homester.com.ua.

Важно продумывать обстановку тщательно, выбирая качественные материалы, мебель и технику.

Начнем с пола. Пол в кухне лучше покрыть надежным, практичным, износостойким материалом — таким, как керамогранит или же прочная плитка. Если же вы хотите видеть в своей кухне и деревянное покрытие — рекомендуем сочетать два вида материалов.

Освещение. С верхним светом все понятно, но и столешницу с раковиной и плитой без направленного освещения оставлять нельзя. В противном случае может пострадать не только качество блюд, но и ваше зрение, а также мышцы шеи и спины.

А вот где правильно расположить микроволновку, почему плиту нельзя устанавливать около окна, оправданы ли открытые полки или кухонный остров и, наконец, в какой цвет красить стены на кухне, вы узнаете, зайдя СЮДА.

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