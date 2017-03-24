П.И. Филимонов: сделать из Нарвы парк «Рашаленд»

Писать про Нарву сложно, даже страшно слегка. Потому, прежде всего, что среди моих знакомых есть довольно много нарвитян, как «понаехавших» в Таллинн, так и тех, кто продолжает жить в приграничном городе, и уж они-то точно прочитают этот опус с пристрастием и выскажут мне потом в лицо всё относительно степени моей неправоты. И, формально, будут иметь на это полное право. Потому что я не претендую на знание нюансов, я бывал в Нарве, пусть и много раз, но исключительно наездами, самый долгий период моего пребывания в этом городе, наверное, составляет две ночи. То есть это такой беглый взгляд столичного жителя. Поверхностный и пристрастный. Субъективный. Но уж какой есть.

Нарва, конечно, отличается от любого другого города Эстонии из числа тех, где я был. С другой стороны, я толком не был ни в Йыхви, ни в Кохтла-Ярве, ни в Силламяэ, так что репрезентативной мою подборку назвать сразу нельзя. Отличается как чисто визуально, так и, конечно же, на слух. Визуально Нарва напоминает, скорее, какой-нибудь из райцентров соседней Ленинградской области, что неудивительно и совсем неплохо, потому что архитектурное разнообразие же должно быть, да и не виновата в этом ни Нарва, ни Эстония, ни даже Россия – просто после Второй мировой нужно было отстраивать фактически разбомбленный город заново, и построили так, как тогда делали везде. Советский стандарт, что поделать. На слух отличие, конечно, еще разительнее. Единственный раз за все свои приезды я слышал в Нарве эстонскую речь в двух разных местах, и это были ресторан гостиницы «Ингер» и, естественно, Нарвский колледж Тартуского Университета.

Но, в общем, это примерно и все отличия. В остальном я не думаю, что Нарва как-то уж там радикально отличается от других городов Эстонии. Ментальностью? По-моему, обобщать ментальность на уровне целого города – довольно сомнительный подход. Люди – они везде разные, в Таллинне разные, и в Нарве разные. Кто-то из них и правда смотрит на Россию с придыханием и с ощущением падающей в рот небесной манны, но это вообще не зависит от географии его нахождения, как мне кажется.

Так что все эти двусторонние крики, как про то, что Нарва – не Эстония, так про то, что нужно ее самым суровым образом обэстонивать и переселять туда всяческие министерства, фонды и лично штаб-квартиру партии IRL, не кажутся мне осмысленными. Насильственным путем ничего хорошего не получится, только несчастные чиновники пострадают от стресса, вызванного повседневным звучанием русской речи вокруг них. Что же касается призывов отказаться от этого города вообще – у нас так чертовски, видимо, много городов, что одним больше или одним меньше не кажется этим призывателям критичным?