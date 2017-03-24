Засветились по полной: едущие в Латвию за алкоголем эстонцы принимают заказы в социальных сетях

Перепродажа товара с латвийской акцизной маркой частными лицами в Эстонии незаконна, поскольку в таком случае государство не получает налоги. Человек, занимающийся незаконной продажей алкоголя, рискует попасть в поле зрения Налогового департамента. Несмотря на это, многие по возвращению домой нелегально перепродают приобретенный в Латвии алкоголь, а в фейсбуке даже создана группа под названием «Дешевый алкоголь из Латвии» - «Soodne alko Lätist – Alko1000, Mego, SuperAlko, AlkoShop».

Многие пользователи в группе просто интересуются ценами и доступностью товара в латвийских магазинах, но недавно один из участников предложил привезти что-нибудь из Alko1000 в Валке за символическую плату - два евро.

В другой группе, которая как ни странно называется «Kained juhid Tallinnas ja Harjumaal» («Трезвые водители в Таллинне и в Харьюмаа»), появился еще один пост, автор которого сообщает, что едет в Икла в магазин Alko1000, и спрашивает, нужно ли кому-нибудь привезти алкоголь. Автор требует стопроцентную предоплату и предлагает доставку горячительных напитков в тот же вечер. О дополнительной плате не говорится, но можно предположить, что водитель делает это не только по доброте душевной.

По данным Института конъюнктуры, четыре процента алкотуристов из Эстонии затем перепродают латвийский алкоголь. Обычно человек, занимающийся перепродажей, 0 это житель Южной Эстонии от 30 до 49 лет, у которого как правило достаточно высокий доход.

Как сообщила пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ, социальные сети - один из источников, с помощью которого департамент может обнаружить тех, кто занимается перепродажей алкоголя.

«При необходимости мы связываемся с такими продавцами и объясняем, что разрешено, а что нет. При перемещении внутри Евросоюза можно ввозить определенное количество акцизных товаров без уплаты налогов лишь в том случае, если они предназначены для личного употребления пассажира», - сказала она.

Аасмяэ добавила, что при обнаружении нарушений департамент реагирует на них соответствующим образом.