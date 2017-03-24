Владимир Юшкин: курсанты Академии МВД защитят Нарву от России

Я не знаю всех аспектов, связанных с обучением курсантов Академии МВД, с кадрами, которые хотят или не хотят переезжать в Нарву. Но я наблюдаю за тем, что происходит на постсоветском пространстве, и считаю, что если говорить об угрозе со стороны России на этом пространстве, скорее всего она заключается в проведении стратегических гибридных операций. Россия не нацелена ни на какие войны с сопредельными странами, я полагаю.

Почему гибридные операции могут быть особенно эффективны на постсоветском пространстве? Потому что на нем проживают люди, которые ассоциируют себя с Россией. Тут можно вспомнить, конечно, о блестящей операции, которая была проведена в Крыму. При этом стоит упомянуть о том, что похожая операция на Восточной Украине была куда менее удачной, потому что она была плохо просчитана – и потому что люди, ассоциирующие себя с Россией, не все поддались на действия провокаторов, которые пытались толпу разжечь.

Российские военные, если послушать их дискуссию на годовом собрании Академии военных наук, оценивают такого типа операции как самые современные: войны будущего – другие войны, мы должны к ним готовиться и так далее. Это говорилось уже после крымской операции, которая была детально проанализирована. И если исходит из того, что в российском генштабе сложилось именно такое мнение и угроза гибридных операций сохраняется, мне думается, что в точках, где проживает немало людей, ассоциирующих себя с Россией, нужно иметь достаточные и хорошо подготовленные миротворческие контингенты, которые могут действовать на самом первом этапе гибридной операции.

Ведь первый этап – очень мирный, он проходит без оружия и без крови. На первом этапе появляются профессиональные провокаторы вроде Стрелкова (Гиркина), которые могут разжечь толпу. Они работают на возбуждение в человеке не разума, а зова сердца, зова крови – это главные компоненты, которые позволяют абсолютно мирным людям, не желающим никакого передела государственных границ, даже не думающих об этом, поддаваться на провокации, захватывать административные здания, вызывать власть на силовое противоборство.

И вот когда уже захвачены здания, когда нервы у всех на пределе, власть вынуждена применить силу. После чего начинается активная фаза гибридной операции – появляются «зеленые человечки» с оружием в руках и помогают якобы восставшему народу удержать власть в своих руках. Поэтому если на месте присутствует хорошо обученный и подготовленный миротворческий контингент, он может в первые часы и дни отделить мирных людей от провокаторов – без применения оружия, с применением навыков. Тогда мы сможем предотвратить худшее – и кровь, и стрельбу.

Если исходить только из этого критерия, учитывая, что подобная операция может гипотетически состояться, перевод Академии МВД в Нарву целесообразен. Там нужны люди, умеющие работать с толпой, когда у нее мгновенно меняется, так сказать, ориентир. Я считаю, что для полицейских должен быть специальный курс – как действовать без применения силы в ситуации, когда толпа разжигается профессиональными провокаторами. Это очень важно: судя по последним выступлениям офицеров российского генштаба, Россия уделяет огромное внимание именно гибридным операциям.