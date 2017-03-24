Палаточный лагерь беженцев в Хельсинки пытались поджечь

По словам очевидцев, рано утром в пятницу, 24 марта, неизвестный поджег одну из палаток и скрылся. Обитатели лагеря справились в возгоранием сами, пишет fontanka.fi.

Инспектор финской полиции Юхи Хаапалайнена заявил изданию Helsingin Sanomat, что поджог мог быть преднамеренным. Стражи правопорядка заверили, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Стоит напомнить, что беженцы, получившие отказ в предоставлении убежища от финских властей, в рамках акции протеста против миграционной политики Финляндии разбили палаточный лагерь около музея современного искусства Кьязма 12 февраля. Через два дня противники мигрантов устроили многодневную протестную акцию недалеко от торгового центра "Камппи" в центре финской столицы. 16 февраля полиция приказала обеим группам протестующих переместиться в другое место, убрав палатки, поскольку они мешали движению, горожане жаловались на шум и дым. Лагерь нелегалов переместился на площадь у железнодорожного вокзала. Ни одна из сторон на данный момент не собирается прекращать акцию протеста.