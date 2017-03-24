Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Палаточный лагерь беженцев в Хельсинки пытались поджечь

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Палаточный лагерь. Иллюстративное фото. | ФОТО: Chris Radburn/PA Wire/PA Images/Scanpix

На Железнодорожной площади финской столицы неизвестный пытался поджечь палаточный лагерь получивших отказ в предоставлении убежища нелегалов, протестующих против миграционной политики финских властей.

По словам очевидцев, рано утром в пятницу, 24 марта, неизвестный поджег одну из палаток и скрылся. Обитатели лагеря справились в возгоранием сами, пишет fontanka.fi.

Инспектор финской полиции Юхи Хаапалайнена заявил изданию Helsingin Sanomat, что поджог мог быть преднамеренным. Стражи правопорядка заверили, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Стоит напомнить, что беженцы, получившие отказ в предоставлении убежища от финских властей, в рамках акции протеста против миграционной политики Финляндии разбили палаточный лагерь около музея современного искусства Кьязма 12 февраля. Через два дня противники мигрантов устроили многодневную протестную акцию недалеко от торгового центра "Камппи" в центре финской столицы. 16 февраля полиция приказала обеим группам протестующих переместиться в другое место, убрав палатки, поскольку они мешали движению, горожане жаловались на шум и дым. Лагерь нелегалов переместился на площадь у железнодорожного вокзала. Ни одна из сторон на данный момент не собирается прекращать акцию протеста.

Наверх