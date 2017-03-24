Пало хочет забрать у Корба тему развития Ида-Вирумаа

Ида-Вирумаа вызывает у государства большое огорчение по многим показателями социально-экономического развития. Там быстрее всего сокращается и стареет население, самая большая безработица, большая доля людей, живущих в относительной бедности, самые высокие по Эстонии показатели преступности.

Именно поэтому в конце прошлого года правительство поставило перед административным министром задачу составить конкретный план действий для Ида-Вирумаа, которые могли бы улучшить показатели тамошней жизни. Выходец из Кохтла-Ярве Корб, будучи министром, принимает развитие именно этого региона близко к сердцу.

«Для того чтобы Ида-Вирумаа был экономически и культурно развит, имел качественную среду проживания и связь с обществом, нужен вклад всех министерств и деятельность с определенными целями», - написал в начале года Корб всем министрам, чтобы и они подключили к этому делу.

В середине марта ему ответила министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, которая подошла к этому делу решительно: от нынешнего плана действий по Ида-Вирумаа нужно отказаться и вместо него создать новую программу под ее руководством, в котором была бы четкая цель с конкретными показателями и планами действий и финансирования.

По словам Пало, нынешний план действий по Ида-Вирумаа неинтенсивный и не дает нужного для заброшенного региона толчка к развитию. Она считает, что у программы нет четкого фокуса и цели: «Следующий план действий по региону мог бы быть более содержательным, конкретно профинансированным и управляемым со стороны государства».

Именно по финансированию Пало делает конкретное предложение: нужно изменить закон об охране окружающей среды так, чтобы из налогов позагрязнению добытчиков сланца 25 процентов шли в фонды Министерство экономики, например, в Фонд развития предпринимательства (EAS), который использует эти деньги на претворение в жизнь разных программ по Ида-Вирумаа.

Поскольку платы за загрязнение в год приносят в государственную казну почти 43 миллиона евро, примерно девять миллионов могли бы направляться в Ида-Вирумаа. На эти деньги, по оценке Пало, можно бы привлечь в регион иностранных инвесторов, что снизило бы высокий уровень безработицы. На эти деньги можно было бы развивать городскую среду и жилой фонд, считает министра.

«Жилой фонд как в Йыхви, так и в Кохтла-Ярве очень устарел и находится в плохом состоянии, тут нужны инвестиции как на реновацию и строительство, так и для сноса. Деньги нужны для запуска создаваемого в Нарве творческого инкубатора и для проекта языковых домов», - сказала Пало, добавив, что у нее еще есть мысли и идеи по развитию жизни в Ида-Вирумаа.

Предложение Пало о финансировании исходит и из того, что до сих пор вред для окружающей среды от добычи сланца и его обработки никак не компенсировался ида-вирумааским городам: Кивиыли, Кохтла-Ярве и Нарва. Вместо них деньги получали только маленькие самоуправления, расположенные рядом с шахтами.