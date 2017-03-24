Вопрос читателя: как перевод часов влияет на тех, кто работает в ночную смену?

Отвечает руководитель консультационной службы Трудовой инспекции Анни Райгна:

На тех, кто работает с понедельника по пятницу, перевод часов никак не повлияет. Перевод часов касается тех, кто будет трудиться в ночь на воскресенье. Так как часы надо будет перевести на час вперед, это может означать, что человек будет работать на час меньше.

Безусловно, с учетом рабочего графика можно договориться, что перевод часов на длину рабочего дня не влияет. То есть смена, которая, например, длится восемь часов, не будет зависеть от перевода часов.

Тем не менее, если в смену человек выполняет свою обычную работу (например, с 00.00 до 8.00), он работает на час меньше, чем обычно. Так как перевод часов не уменьшает календарное рабочее время, то в конце отчетного периода должно быть согласовано рабочее время и гарантирована оплата труда. Это означает, что работодатель, составляя рабочий график, должен спланировать все так, чтобы из-за перевода часов у работника не было недоработки. А если возникнет, оплачиваться это должно соответствующим образом.

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