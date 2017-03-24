Боксер Сергей Ковалев подписал контракт на реванш с Уордом на условиях американца

Российский боксер Сергей Ковалев подписал контракт на бой-реванш с чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Андре Уордом на его условиях и теперь ждет ответной подписи.
"Два дня назад я подписал новый контракт на реванш на новых условиях команды Уорда. До сих пор ждем ответной подписи", - написал Ковалев на своей странице в социальной сети Instagram.
Два дня назад я подписал новый контракт на реванш на новых условиях команды Уорда. До сих пор ждём ответной подписи! Couple days ago I have signed new memo for rematch which was send to me by @RocNation.Still waiting on "SonofJudges" to sign it.@Main_Events Kovalboxer.ru Shopkrusher.ru #champion #krusher #kovalboxer #kovalevward2 #wardkovalev2 #kovalev #rematch #teamkrusher #sergeykovalev #mexico #mexican #mexicanos #mexicanfans #teamkovalev #hboboxing #shopkrusher #Kazakhstan #Ковалев #Крашер #СергейКовалев #разрушитель #Россия #Russia #bestfighter © Сергей Ковалёв Photo by @vortexphoto
При этом российский боксер не стал обнародовать новые условия и дату предстоящего боя.
19 ноября 2016 года в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Это поражение стало первым в карьере Сергея.
Согласно контракту между боксерами был предусмотрен реванш, и стороны долгое время вели переговоры об организации ответного поединка. Ранее сообщалось, что он может пройти 17 июня.
На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.