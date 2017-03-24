Боксер Сергей Ковалев подписал контракт на реванш с Уордом на условиях американца

"Два дня назад я подписал новый контракт на реванш на новых условиях команды Уорда. До сих пор ждем ответной подписи", - написал Ковалев на своей странице в социальной сети Instagram .

При этом российский боксер не стал обнародовать новые условия и дату предстоящего боя.

19 ноября 2016 года в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Это поражение стало первым в карьере Сергея.

Согласно контракту между боксерами был предусмотрен реванш, и стороны долгое время вели переговоры об организации ответного поединка. Ранее сообщалось, что он может пройти 17 июня.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.