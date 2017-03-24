Опубликовано новое видео убийства Вороненкова

На кадрах можно увидеть тело самого погибшего, а также его раненого охранника (в светлом пиджаке) и раненого киллера (в красных кроссовках).

Напомним, убийство бывшего российского депутата, переехавшего на Украину вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой, произошло в четверг в центре Киева. Стрелок выстрелил в него и в его охранника. Охраннику, в свою очередь, удалось ранить киллера. Киллер позднее скончался в больнице. Охранник был прооперирован. По последним данным, Вороненков будет похоронен в Киеве.