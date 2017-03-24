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Опубликовано новое видео убийства Вороненкова

Rus.Postimees.ee
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Убийство Дениса Вороненкова. | ФОТО: Скриншот.

В Сети опубликовано новое видео с места убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

На кадрах можно увидеть тело самого погибшего, а также его раненого охранника (в светлом пиджаке) и раненого киллера (в красных кроссовках).

Напомним, убийство бывшего российского депутата, переехавшего на Украину вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой, произошло в четверг в центре Киева. Стрелок выстрелил в него и в его охранника. Охраннику, в свою очередь, удалось ранить киллера. Киллер позднее скончался в больнице. Охранник был прооперирован. По последним данным, Вороненков будет похоронен в Киеве.

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