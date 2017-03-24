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С субботы запрещен выход на лед водоемов Эстонии: у нарушителей могут возникнуть проблемы с полицией

Rus.Postimees.ee
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Спасательный департамент предостерегает от выхода на неокрепший лед водоемов. | ФОТО: Henn Soodla / Pärnu Postimees

Согласно приказу директора Спасательного департамента, выход на лед внутренних водоемов Эстонии запрещен с 25 марта.

Цель запрета предотвратить несчастные случаи и спасти человеческие жизни. Спасательный департамент напоминает, что с приходом весны и теплой погоды лед на внутренних водоемах страны стал очень тонким и больше не выдерживает вес человека. Поэтому выходить на лет опасно для жизни.

„С наступлением теплой погоды спасателям приходится все чаще спасать людей, оказавшихся на льду, а количество утонувших начинает расти, - рассказал эксперт отдела превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала. - Люди не понимают, насколько опасно выходить на тонкий лед. Особенно часто в беду попадают рыбаки».

Виркала призвал всех родителей в период школьных каникул не пускать детей на водоемы, а также рассказывать им об опасностях, связанных с выходом на тонкий лед.

Спасательный департамент предупреждает, что в случае пренебрежения запретом у спасателей есть право вызвать на место происшествия полицию, которая возбудит дело о проступке.

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