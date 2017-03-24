Ле Пен встретилась с Путиным

"Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции", - сказал Путин, отметив, что во Франции сейчас активно развивается предвыборная кампания.

"Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны - так же, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США", - подчеркнул Путин.

"Конечно, очень интересно было бы обменяться с вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения и о ситуации, которая складывается в Европе. Я знаю, что вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр политических европейских сил", - заметил российский лидер, поприветствовав Ле Пен в Москве.

В свою очередь, Ле Пен отметила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические и стратегические связи. "И особенно эта встреча важна, когда над нами нависла такая серьезная террористическая угроза", - сказала гостья, поблагодарив Путина за встречу.

Перед этой встречей кандидат в президенты Франции, находящаяся в РФ по приглашению российских парламентариев, посетила в Патриаршем дворце выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям Сен-Шапель. Она ознакомилась с экспозицией выставки.

Обмен разведданными

Ле Пен на встрече с Путиным также отметила, что Москва и Париж относятся к тем силам, которые реально борются с терроризмом, представляющим постоянную угрозу.

"И к сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Несколько дней назад произошло событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться сведениями разведки между нашими странами", - сказала Ле Пен.

"Мы с вами принадлежим к странам, которые относятся к реальным борцам с терроризмом. Ведь только вместе можно побороть этот бич", - сказала она, отметив, что Россия "продолжает бороться с терроризмом в Сирии", а Франция, в частности, участвует в операции в Чаде.

"Только так можно побороть терроризм. К сожалению, необходимо прибегать к военному присутствию", - заметила французский политик.