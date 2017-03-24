Убытки госпредприятия Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро

После покрытия убытков за счет прибыли прошлых лет остаток нераспределенной прибыли Eesti Raudtee составляет 75,2 млн евро, сообщается в отчете за финансовый год.

В 2016 году инфраструктура Eesti Raudtee обработала 12,5 млн тонн грузов. По сравнению с предыдущим годом оборот перевозок сократился на 18,7 процента (2,9 млн тонн). Основным партнером по перевозкам была Россия, откуда в направлении Эстонии отправились 7,4 млн тонн грузов и куда из Эстонии отправились 430 000 тонн грузов. Перевозки из России сократились на 22,7 процента, а в Россию на 8 процентов.

В 2016 году продолжал расти оборот пассажирских железнодорожных перевозок внутри страны, число поездо-километров, пройденных AS Eesti Liinirongid, выросло на 9,2 процента до 4,1 млн поездо-километров. Это 71,1 процента всех поездо-километров в инфраструктуре AS Eesti Raudtee в 2016 году.

Поскольку, в отличие от грузоперевозок, пассажирские поезда не вносят в инфраструктуре AS Eesti Raudtee плату за пройденные поездо-километры, Elron выплатил за пользование инфраструктурой в 2016 году всего 2,96 млн евро, что на 11,7 процента выше по сравнению с 2015 годом.

Поскольку пассажирские поезда не платят за пройденные поездо-километры, это означало для компании в завершившемся финансовом году, что основанные на методике компоненты тонно-километра брутто и поездо-километра за год превысили максимальный уровень и вступили в силу основанные на методике «потолки», в связи с чем компания, согласно отчету, не получила 28,2 млн евро основанной на методике платы за пользование железнодорожной инфраструктурой.

«Хотя для компании по-прежнему важно повышать эффективность своей деятельности и тем самым сокращать затратную базу управления инфраструктурой, настолько значительное сокращение расходов, как и отказ от восстанавливающих инвестиций для компенсации неполученных доходов не являются целесообразным шагом», - сообщается в отчете.

Правление Eesti Raudtee на общих собраниях 2013, 2014 и 2015 сообщало владельцу о неэффективности действующей методики подсчета платы за пользование инфраструктурой. Из-за отсутствия решения компания до сих пор была вынуждена отложить ряд необходимых для поддержания качества железнодорожной инфраструктуры инвестиций.

В 2016 году Eesti Raudtee инвестировала в общей сложности 15,4 млн евро, тогда как размер необходимых для поддержания качества железнодорожной инфраструктуры инвестиций должен быть, по подсчетам компании, вдвое больше. Евросубсидии составили от суммы инвестиций 11,4 млн евро, эта сумма использовалась для реновации участков железной дороги Тапа - Тарту.

В 2017 году компания планирует продолжать инвестиции в железнодорожную инфраструктуру при поддержке структурных средств ЕС. Главные проекты — реконструкция железной дороги Тапа - Тарту, в также второй этап капитального ремонта железных дорог Таллинн - Кейла - Палдиски и Кейла - Рийзипере. На собственные средства компания планирует финансировать покупку тяжелого транспорта для трех дорожно-строительных бригад (600 000 евро) и ремонт вагонов и подъемных кранов (300 000 евро). Всего в 2017 году планируется инвестировать 13,1 млн евро, в том числе 8,6 млн евро составит финансирование из структурных фондов ЕС.

Среднее число работников Eesti Raudtee сократилось в прошлом году на 16 до 799 человек, расходы на зарплаты составили 12,7 млн евро.