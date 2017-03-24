Читатель о случае с побитой машиной: полиция поощряет знакомых алководителей или просто не хочет работать?

«15 мая 2016 года я припарковал свой автомобиль на парковке у пляжа в Виймси Спустя примерно час мне позвонили из полиции и сообщили, что в мою машину врезались и уехали, но им позвонил свидетель и сообщил об этом, - написал читатель. - Вернувшись к машине, я обнаружил свидетеля и повреждения автомобиля. Свидетель рассказал, что водитель, скорей всего пьяный, врезался в мой автомобиль, вышел, шатаясь, посмотрел на него и уехал. После этого свидетель позвонил в полицию. Я также сразу вызвал полицию на место, чтобы они возбудили дело.

И вот тут начинается самое интересное. Где-то через месяц полиция вызвала виновника аварии, который все отрицал. В полиции сказали, что они не могут верить на сто процентов показаниям свидетеля (слово против слова) и пообещали провести экспертизу. Но уже почти год прошел, а решения по этому делу все нет. Складывается ощущение, что либо полиция поощряет знакомых алководителей, либо просто не хочет работать», - пишет читатель.

Это случай прокомментировал лейтенант полиции центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс:

Срок давности проступка считается истекшим по прошествии двух лет со дня совершения проступка, в течение этого времени позволено вести делопроизводство о проступке. На данный момент полицией опрошены возможные стороны и свидетели.

Подробная информация о ведении производства третьим лицам не выдается. Если у человека есть вопросы, касающиеся ведения производства, он должен официально обратиться к чиновнику, ведущему данное производство.

Если у человека есть претензии по ведению производства, можно официально обратиться к руководителю конкретного подразделения.

Если вы хотите задать вопрос в рубрику «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.