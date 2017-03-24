Вне дома: французский вечер в «Эрмитаже»

21 марта был всемирным днем французской кухни. Как мы уже писали, двенадцать эстонских ресторанов создали для этого дня специальное меню. Разделиться на двенадцать частей и бежать дегустировать одновременно все и сразу невозможно, поэтому мы выбрали ресторан Hermitage в столичной гостинице St. Petersbourg. Кстати, одна из причин выбора – новый шеф заведения. Но обо всем по порядку.

Сначала, для выделения желудочного сока, о меню, которое было представлено заранее на сайте посольства Франции, в том числе и на русском языке:

- жареные гребешки по-французски, консоме из красной капусты и мусс из креветок;

- рийет из голубей с чипсом из черного эстонского хлеба;

- тушеное в масле филе трески с белой спаржей, горошком, капустой и беарнским соусом;

- мильфёй с кремом из сгущеного молока с коньяком, лесные ягоды и сорбе из пахты.

Автор этого меню, самым простым блюдом в котором оказалась треска, - Тимофей Монахов, новый шеф-повар заведения. Как Тимофей сам рассказал «Вашему дому», он несколько лет работал су-шефом в ресторанах Rumours, Massimo и, наконец, в Bordoo. Когда Hermitage объявил конкурс на место шеф-повара, Монахов пришел на собеседование со своей неожиданной концепцией и… победил.

Фото: Вера Копти

«Традиционно этот ресторан при гостинице St. Petersbourg специализировался на русской кухне: блины, киевские котлеты, бефстроганов… Но конкурировать с „Чайковским“ бесполезно, это – беспрекословный лидер, значит, нужно придумать что-то свое. Русское, но абсолютно свое. Я и придумал. А точнее, мне это приснилось», - улыбается Тимофей. О его идее мы расскажем отдельно, как только ее удастся воплотить в жизнь.

Монахов вообще необычный шеф-повар. Из проверенных источников, не от самого Тимофея, мы знаем, что он мечтал стать актером, играет на фортепиано и гитаре, сочиняет и исполняет песни. Но об этом тоже в следующий раз.

«Главное для шеф-повара, - говорит Монахов, - это терпение. Бульон варится несколько часов, что-то может тушиться и томиться двое-трое суток, а ты ждешь результата. Нервничаешь, но ждешь, иначе можно все испортить…» Французский ужин Монахов не испортил. Более того, удивил. И вкусом, и цветом. Правда, компоненты блюд по сравнению с заявленными в меню несколько изменились, но это их не испортило.

Фото: Вера Копти

Так, к гребешкам Тимофей подал пюре из белой спаржи на кокосовом молоке и консомэ из красной капусты. При смешивании получилось нежное и очень вкусное пюре… изумрудного цвета с синим отливом! Гребешки были поджарены на сливочном масле с петрушкой и очень небольшим количеством чеснока и перца чили. Украшали блюдо буквально капля из черной икры и изумительно красивый кружевной чипс из чернил каракатицы. Просто морская поэма!

Фото: Вера Копти

Вторая закуска называлась красивым французским словом «рийет». Это своеобразный паштет, если можно так выразиться, грубого помола. Мясо диких голубей ресторан получает из Германии, в самом низу глубокой тарелки – луковый мармелад, затем идет собственно рийет, а сверху, рассказывает шеф, пюре из копченого топинамбура с копченым же беконом. Горошинки бекона хрустят, как семечки, лук придает сладость. Очень вкусное блюдо, только порцию можно сделать поменьше. Жаль, что пропал чипс из хлеба, заявленный в меню. Он наверняка был бы так же эффектен, как чипс из чернил каракатицы!

Фото: Вера Копти

Треска была вкусной и нежной, насколько нежной может быть треска, а французскому десерту под названием «мильфёй» Монахов придал форму бублика. Пожалуй, мильфёя такой формы мы еще не пробовали!

Фото: Вера Копти

Жаль, что День вкуса Франции продолжался только один день! Кажется, что попробовать блюда из такого тематического меню желающие бы нашлись и в течение недели. Тем более что цена была более чем приемлемая.