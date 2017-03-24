Ходорковский назвал дату отставки Путина

"У меня такое впечатление, что Путин по личным соображениям обдумывает свою отставку до 2024 года. Он должен сейчас с этим определиться. Важным шагом стало бы выдвижения заместителя. Это небезопасно, и я не знаю, решится ли он на это", - цитирует Ходорковского Deutsche Welle.

Путин не всесилен в феодально-криминальной системе России

Отвечая на вопрос, кто может гарантировать Путину неприкосновенность после отставки, он указал, что сейчас в России никто не может дать такой гарантии.

В этом и проблема. Поэтому для него должна быть разработана некая модель, на что потребуются годы. И эта модель может функционировать только при содействии Запада", - полагает экс-глава ЮКОСа. Ходорковский уточнил, что президент Путин не всесилен в России, где сформировалась "феодально-криминальная система".

Своей нынешней целью Ходорковский назвал создание в России правового государства. "И мы его получим. Я до этого еще доживу", - уверен он.