Галерея: российский миллионер купил в Нарва-Йыэсуу еще один отель и запланировал аквапарк

Эстонской фирме Андрея Каткова Termak Real Estate OÜ принадлежат земля и бизнес спа-отеля Noorus в Нарва-Йыэсуу, а также ряд соседних участков - в целом очень большая территория. Только что приобретенный участок Liivarand по ул. Койдула, 21 находится тоже рядом, хотя и не граничит непосредственно.

Liivarand представляет собой действующую гостиницу низкобюджетной категории, интенсивно работавшую в теплое время года. Сегодня она даже не отапливается.

Кирпичное здание с пристройкой для столовой или ресторана было построено в 1988 году в пять этажей, хотя проект предусматривает строительство до девяти этажей.

Участок прямо примыкает к песчаной дюне на берегу Финского залива. Собственно строение занимает порядка 10 процентов недвижимости общей площадью 1,8 гектара.

Прежним владельцем земельного участка и бизнеса Liivarand являлось коммерческое товарищество Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu. Его владелец - житель Нарвы Александр Цис подтвердил Rus.Postimees факт сделки с Termak Real Estate OÜ, но обе стороны скрывают ее стоимость. Однако известно, что, например, в 2008 году владелец запрашивал 70 миллионов крон (около 4,5 миллиона евро).

Цис рассказал, что продал гостиницу, чтобы уйти в другой бизнес. О потенциальных возможностях Liivarand он высказался так: «Если есть большие деньги для вложений, это перспективно, а если денег нет, то и перспективы никакой нет, грубо говоря. Туризм сейчас находится на самом деле в очень плохом состоянии, клиента можно привлечь, но его надо привлекать не просто жильем».

По словам Циса, Liivarand в своей работе ориентировался на размещение групп туристов, школьников, спортивных команд и тому подобном. «Бизнес не скажу что хороший - рентабельность невысокая, но можно получить и повыше», - признался он.

Председатель правления Termak Real Estate OÜ и Noorus OÜ Филипп Должков сообщил, что из Liivarand они сделают по сути новый трехзвездочный отель в старых стенах и с прежним названием. Планируются 69 номеров и небольшая спа-зона. Liivarand станет отдельно стоящим корпусом спа-отеля Noorus, проживание в котором будет более дешевым, но возможности досуга и развлечений будут практически те же.

Открыть обновленный Liivarand планируют в июле 2017 года. В настоящее время здание освобождается от всего старого - мебели, оборудования, отделки, затем будет выполнен капитальный внутренний ремонт. «Фасады пока останутся такими же, будем делать их осенью. Самое главное - что внутри, а не снаружи», - объяснил Должков.

Затем, в самые ближайшие годы Termak Real Estate OÜ планирует строить между гостиничными корпусами ультрасовременный развлекательный аквапарк «Две крепости», предварительно оцениваемый в 7,5 миллиона евро. Фонд развития предпринимательства (EAS) в марте не включил этот будущий аквапарк в список поддерживаемых начинаний, но, как сообщил Должков, они будут обращаться туда снова - за финансированием теперь из регионального фонда.

Предприниматель уверен, что у них в Нарва-Йыэсуу самый лучший проект для развития семейного туризма на северо-востоке Эстонии: «Здесь в Ида-Вирумаа больше 111 тысяч жителей (148505 на начало 2017 года. - Rus.Postimees), и, объективно говоря, нет места, куда родители могли бы приехать отдохнуть вместе с детьми. Аквапарк вместит в себя развлечения для всех - от самых маленьких до взрослых».