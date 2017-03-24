Галерея: российский миллионер купил в Нарва-Йыэсуу еще один отель и запланировал аквапарк

На этой неделе оформлена сделка купли-продажи гостиницы Liivarand у самого берега Финского залива в Нарва-Йыэсуу. Новым владельцем стало предприятие, входящее в бизнес-империю петербургского миллионера Андрея Каткова.
Эстонской фирме Андрея Каткова Termak Real Estate OÜ принадлежат земля и бизнес спа-отеля Noorus в Нарва-Йыэсуу, а также ряд соседних участков - в целом очень большая территория. Только что приобретенный участок Liivarand по ул. Койдула, 21 находится тоже рядом, хотя и не граничит непосредственно.
Liivarand представляет собой действующую гостиницу низкобюджетной категории, интенсивно работавшую в теплое время года. Сегодня она даже не отапливается.
Кирпичное здание с пристройкой для столовой или ресторана было построено в 1988 году в пять этажей, хотя проект предусматривает строительство до девяти этажей.
Участок прямо примыкает к песчаной дюне на берегу Финского залива. Собственно строение занимает порядка 10 процентов недвижимости общей площадью 1,8 гектара.
Прежним владельцем земельного участка и бизнеса Liivarand являлось коммерческое товарищество Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu. Его владелец - житель Нарвы Александр Цис подтвердил Rus.Postimees факт сделки с Termak Real Estate OÜ, но обе стороны скрывают ее стоимость. Однако известно, что, например, в 2008 году владелец запрашивал 70 миллионов крон (около 4,5 миллиона евро).
Цис рассказал, что продал гостиницу, чтобы уйти в другой бизнес. О потенциальных возможностях Liivarand он высказался так: «Если есть большие деньги для вложений, это перспективно, а если денег нет, то и перспективы никакой нет, грубо говоря. Туризм сейчас находится на самом деле в очень плохом состоянии, клиента можно привлечь, но его надо привлекать не просто жильем».
По словам Циса, Liivarand в своей работе ориентировался на размещение групп туристов, школьников, спортивных команд и тому подобном. «Бизнес не скажу что хороший - рентабельность невысокая, но можно получить и повыше», - признался он.
Председатель правления Termak Real Estate OÜ и Noorus OÜ Филипп Должков сообщил, что из Liivarand они сделают по сути новый трехзвездочный отель в старых стенах и с прежним названием. Планируются 69 номеров и небольшая спа-зона. Liivarand станет отдельно стоящим корпусом спа-отеля Noorus, проживание в котором будет более дешевым, но возможности досуга и развлечений будут практически те же.
Открыть обновленный Liivarand планируют в июле 2017 года. В настоящее время здание освобождается от всего старого - мебели, оборудования, отделки, затем будет выполнен капитальный внутренний ремонт. «Фасады пока останутся такими же, будем делать их осенью. Самое главное - что внутри, а не снаружи», - объяснил Должков.
Затем, в самые ближайшие годы Termak Real Estate OÜ планирует строить между гостиничными корпусами ультрасовременный развлекательный аквапарк «Две крепости», предварительно оцениваемый в 7,5 миллиона евро. Фонд развития предпринимательства (EAS) в марте не включил этот будущий аквапарк в список поддерживаемых начинаний, но, как сообщил Должков, они будут обращаться туда снова - за финансированием теперь из регионального фонда.
Предприниматель уверен, что у них в Нарва-Йыэсуу самый лучший проект для развития семейного туризма на северо-востоке Эстонии: «Здесь в Ида-Вирумаа больше 111 тысяч жителей (148505 на начало 2017 года. - Rus.Postimees), и, объективно говоря, нет места, куда родители могли бы приехать отдохнуть вместе с детьми. Аквапарк вместит в себя развлечения для всех - от самых маленьких до взрослых».
Со сроком открытия аквапарка, по словам Должкова, ясности нет, пока не решены вопросы с финанисрованием. «Мы подождем решения комиссии EAS до конца лета, а там уже будем решать. Просто если мы не получим деньги, то будем делать, возможно, немножко другой аквапарк - не настолько большой, как хочется, то есть придется пересмотреть проект», - отметил он.
СПРАВКА
Андрей Катков – собственник заводов и гостиниц
Андрей Катков (62) известен в первую очередь как бывший деловой партнер по нефтебизнесу российского олигарха Геннадия Тимченко.
В 1980-е годы Тимченко и Катков работали в Ленинградском отделении Министерства внешней торговли СССР. В конце 1980-х по их инициативе было создано экспортное торговое подразделение при Киришском нефтеперерабатывающем заводе. Это государственное предприятие, продававшее нефтепродукты за границу, было преобразовано в фирму Kinex. В 1990-е годы фирма стала известна как главный экспортер «Сургутнефтегаза». По данным российских СМИ, в 1999 году оборот Kinex составлял два миллиарда долларов.
В 1998-2004 годах Катков был председателем совета директоров банка «Россия».
В 2004 году Катков и Тимченко разделили совместный бизнес. Тимченко занялся нефтебизнесом, Катков вместе с Евгением Маловым, совладельцем Kinex, – проектами недвижимости и предприятием «Пеноплэкс», выпускающим теплоизоляционные материалы. В настоящее время компания «Пеноплэкс», конт-рольный пакет акций которой принадлежит Каткову, имеет семь заводов в России и один в Казахстане.
В том же году Катков и Малов приобрели по 25% акций Силламяэского порта, 50% акций принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Тийту Вяхи.
В опубликованном газетой «Деловой Петербург» рейтинге миллиардеров за 2016 год Катков занял 76-е место. Его состояние оценивалось тогда в 11,2 млрд рублей.
Кроме «Пеноплэкса» Каткову принадлежит предприятие «Невская мельница», выпускающее мучные изделия.
В Эстонии Катков известен как совладелец Силламяэского порта и собственник спа-отеля Noorus в Нарва-Йыэсуу, открывшегося в 2014 году. Аналогичный Noorus’у спа-отель «Гранд Петергоф», также принадлежащий Каткову, расположен в Петергофе, и недалеко от него бизнесмен строит крупный гольф-комплекс.