Видео: нокаутированный боец ММА принялся душить рефери после остановки поединка
24. март 2017 15:00
На турнире по смешанным единоборствам KnockOut Promotions боец после нокаута применил удушающий захват против рефери поединка, сообщает NEWSru со ссылкой на Stars and Strikes.
Джозеф Нем оказался в нокауте уже на 10-й секунде поединка с Ризом Бринком, пропустив сокрушительный удар ногой в голову.
Рефери остановил дальнейшее избиение соперника, и Бринк полез на сетку праздновать свою молниеносную и убедительную победу.
В это время Нем очнулся и, будучи полностью дезориентированным, вцепился в ноги стоявшего рядом с ним арбитра.
Команде Джозефа Нема удалось оттащить своего подопечного от жертвы лишь после того, как он по всем правилам поставил судью в партер и удачно провел удушающий захват.