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Видео: нокаутированный боец ММА принялся душить рефери после остановки поединка

Sports.ee
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На турнире по смешанным единоборствам KnockOut Promotions боец после нокаута применил удушающий захват против рефери поединка. | ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

На турнире по смешанным единоборствам KnockOut Promotions боец после нокаута применил удушающий захват против рефери поединка, сообщает NEWSru со ссылкой на Stars and Strikes.

Джозеф Нем оказался в нокауте уже на 10-й секунде поединка с Ризом Бринком, пропустив сокрушительный удар ногой в голову.

Рефери остановил дальнейшее избиение соперника, и Бринк полез на сетку праздновать свою молниеносную и убедительную победу.

В это время Нем очнулся и, будучи полностью дезориентированным, вцепился в ноги стоявшего рядом с ним арбитра.

Команде Джозефа Нема удалось оттащить своего подопечного от жертвы лишь после того, как он по всем правилам поставил судью в партер и удачно провел удушающий захват.

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