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Образец для подражания: квартира с видом на Мадрид

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: pufikhomes.com

Этот яркий пентхаус в Мадриде находится в красивом старом здании, построенном более ста лет назад, и является воплощением мечты любого городского жителя, пишет Pufikhomes.com.

Проект интерьера, реализованный студией Febrero Studio, объединил в себе главные составляющие комфортной жизни в городе: пространство, свет и, как бонус — большую террасу! Интересно, что львиная доля мебели и предметов декора в этом интерьере была привезена хозяевами из путешествий или найдена на блошиных рынках.

Фото: pufikhomes.com

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