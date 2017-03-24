Образец для подражания: квартира с видом на Мадрид

Проект интерьера, реализованный студией Febrero Studio, объединил в себе главные составляющие комфортной жизни в городе: пространство, свет и, как бонус — большую террасу! Интересно, что львиная доля мебели и предметов декора в этом интерьере была привезена хозяевами из путешествий или найдена на блошиных рынках.

Фото: pufikhomes.com

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