Образец для подражания: квартира с видом на Мадрид
24. март 2017 15:01
Этот яркий пентхаус в Мадриде находится в красивом старом здании, построенном более ста лет назад, и является воплощением мечты любого городского жителя, пишет Pufikhomes.com.
Проект интерьера, реализованный студией Febrero Studio, объединил в себе главные составляющие комфортной жизни в городе: пространство, свет и, как бонус — большую террасу! Интересно, что львиная доля мебели и предметов декора в этом интерьере была привезена хозяевами из путешествий или найдена на блошиных рынках.
Фото: pufikhomes.com
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