Картина дня: исключение Криштафовича из партии, интересное предложение МВД, инцидент в Пирита и подробности убийства Вороненкова

Криштафовича исключили из партии

На вчерашнем собрании правление Свободной партии исключило из партии Евгения Криштафовича. Причиной стали его публичные высказывания в СМИ. Читать далее...

Назван убийца Вороненкова

По данным источника Лайф.ру, беглого экс-депутата Госдумы застрелил 28-летний Павел Паршов. Читать далее...

Трагедия в Литве

В Литве во дворе частного дома собака насмерть загрызла месячного ребенка. Читать далее...

Инцидент в Пирита

12 марта утром мама и ее 11-летняя дочь пошли гулять в микрорайоне Мяхе (Пирита) с карликовыми таксами Ленни и Милли. Своих собак они держали на поводках. Миновав буквально несколько домов, они заметили стремящегося к ним сибирского хаски. Мама и дочь быстро схватили своих любимцев на руки, но большой пес все равно пошел в атаку. Читать далее...

Товарищества в беде

Еще год назад квартирные товарищества Ида-Вирумаа обратились к канцлеру права и в Рийгикогу с просьбой изменить законы и упростить процесс отчуждения квартир у иностранных граждан-должников. Однако на примере нескольких товариществ в Кивиыли можно сказать, что сейчас проблема квартир, на которых висят долги и которые пустуют без владельцев, лишь усугубилась. Читать далее...

МВД предлагает смягчить наказания нарушителям

Министерство внутренних дел Эстонии предлагает перевести в разряд легких проступков почти два десятка нарушений, за которые сейчас полиция привлекает к ответственности со всей строгостью. Читать далее...

Эстония проиграла спор о сахарном штрафе

Европейский суд постановил оставить без рассмотрения иск, с помощью которого Эстония хотела оспорить так называемый сахарный штраф в размере 34,3 млн евро. Кроме того, Эстонии придется уплатить как собственные судебные расходы, так и расходы Еврокомиссии. Читать далее...