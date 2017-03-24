Полиция устраивает по ночам охоту на автомобильных воров

Начиная с 11 января, в полицию поступили около 100 сообщений о кражах в Таллинне и Харьюском уезде. Стоит отметить, что за весь прошлый год таких сообщений в полицию поступило всего около 70, сообщает портал Postimees.ee.

Полиция наносит на карту места, где особенно часто совершаются кражи. Сегодня ночью стражи правопорядка ловили автомобильных воров в Мустамяэ, Ыйсмяэ, Кристийне и Ласнамяэ. На этот раз задержать никого не удалось.

«Мы прорабатываем полученную информацию, чтобы выявить почерк преступников и то, куда они продают украденные фары и зеркала», - глава криминальной службы Пыхьяской префектуры Тоомас Ервсон.

По словам Ервсона, воры орудуют в самых удобных для них местах – там, где темно и нет видеокамер. Поэтмому квартирным товариществам и владельцам квартир стоит задуматься над тем, как осветить парковку и, по возможности, установить на ней видеокамеры.

Кроме этого, полиция советует при обнаружении подозрительных деятельности или людей звонить по телефону 112. Жертв преступления просят вызывать полицию и не пытаться самим проводить следственные действия, поскольку для получения улик важно сохранить место преступления неприкосновенным.

Полиция рекомендует автовладельцам ставить особые отметки на детали машины, поскольку меченые детали труднее реализовать на черном рынке.