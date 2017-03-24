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Советы дизайнера: что предпочесть на кухне - шкафы или открытые полки?

Анна-Лийса Метс
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ФОТО: www.flickr.com

Не так давно в Эстонию пришла мода на открытые кухонные полки для посуды и прочей утвари. Портал Kodu решил спросить дизайнера, разумно ли это?

Дизайнер кухонной мебели Хийе Хярм говорит, что эта мода недолговечна и люди все-таки чаще выбирают закрытую мебель: "Кухонную утварь предпочитают прятать за закрытыми дверцами шкафов, и даже кухонную технику не выставляют напоказ".

Если вы только задумываете заказать новую кухонную мебель или ваш дизайнер работает над проектом, что все-таки предпочесть? Хийе предлагает рассмотреть плюсы и минусы обоих вариантов.

Открытые полки

Плюсы:

  • По сравнению с закрытыми шкафами они придают помещению легкость.
  • Они создадут в кухне уют только в том случае, если на них в идеальном порядке стоят красивая чистая посуда и кулинарные книги.

Минусы:

  • С них придется очень часто вытирать пыль.
  • На полках быстро накапливаются ненужные вещи и создается беспорядок.
  • Если полки очень глубокие, достать что-то из глубины становится проблематичным.

Закрытые шкафы

Плюсы:

  • Самое главное достоинство шкафчиков - все скрыто за дверцами.
  • Больше технологических и визуальных возможностей: можно выбрать дверцы из различных материалов и различной формы, специальную подсветку и так далее.

Минусы:

  • Самый большой недостаток - их высота. Их часто устанавливают под самым потолком, и до их содержимого трудно добраться.
  • Только одни закрытые шкафы плохо смотрятся в небольшом пространстве. Их лучше комбинировать с застекленными шкафами и открытыми полками.
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