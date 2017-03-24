Советы дизайнера: что предпочесть на кухне - шкафы или открытые полки?

Дизайнер кухонной мебели Хийе Хярм говорит, что эта мода недолговечна и люди все-таки чаще выбирают закрытую мебель: "Кухонную утварь предпочитают прятать за закрытыми дверцами шкафов, и даже кухонную технику не выставляют напоказ".

Если вы только задумываете заказать новую кухонную мебель или ваш дизайнер работает над проектом, что все-таки предпочесть? Хийе предлагает рассмотреть плюсы и минусы обоих вариантов.

Открытые полки

Плюсы:

По сравнению с закрытыми шкафами они придают помещению легкость.

Они создадут в кухне уют только в том случае, если на них в идеальном порядке стоят красивая чистая посуда и кулинарные книги.

Минусы:

С них придется очень часто вытирать пыль.

На полках быстро накапливаются ненужные вещи и создается беспорядок.

Если полки очень глубокие, достать что-то из глубины становится проблематичным.

Закрытые шкафы

Плюсы:

Самое главное достоинство шкафчиков - все скрыто за дверцами.

Больше технологических и визуальных возможностей: можно выбрать дверцы из различных материалов и различной формы, специальную подсветку и так далее.

Минусы: