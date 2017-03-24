Советы дизайнера: что предпочесть на кухне - шкафы или открытые полки?
24. март 2017 18:35
Не так давно в Эстонию пришла мода на открытые кухонные полки для посуды и прочей утвари. Портал Kodu решил спросить дизайнера, разумно ли это?
Дизайнер кухонной мебели Хийе Хярм говорит, что эта мода недолговечна и люди все-таки чаще выбирают закрытую мебель: "Кухонную утварь предпочитают прятать за закрытыми дверцами шкафов, и даже кухонную технику не выставляют напоказ".
Если вы только задумываете заказать новую кухонную мебель или ваш дизайнер работает над проектом, что все-таки предпочесть? Хийе предлагает рассмотреть плюсы и минусы обоих вариантов.
Открытые полки
Плюсы:
Минусы:
Закрытые шкафы
Плюсы:
Минусы: