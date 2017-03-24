Фото и видео: этот необычный дом построен на очень дорогой земле

Если в вашем городе цены на земельные участки зашкаливают, и ваших сбережений хватает только на крошечный кусочек земли, а собственный дом построить хочется, что делать?
Токио - один из самых дорогих городов в мире: цены на недвижимость кусаются очень больно. Обладатели маленьких кусочков земли нашли выход: они строят не в ширину, а в высоту. Посмотрите, например, на этот дом.
Фото: скриншот
Между двумя домами нормальных размеров оказался свободным участок земли шириной всего два метра. И на нетипичном участке вырос нетипичный дом!
Между двумя домами. Фото: скриншот
Но чего только нет в этом домике! Сразу рядом с входом находятся студия хозяйки дома и офис хозяина, затем спальня с большими окнами и ванная. На втором этаже - гостиная и кухня.
Спальня. Фото: скриншот
Гостиная. Фото: скриншот
Смотрите таже видео!