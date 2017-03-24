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Фото и видео: этот необычный дом построен на очень дорогой земле

Анна-Лийса Метс
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ФОТО: Kuvatõmmis videost

Если в вашем городе цены на земельные участки зашкаливают, и ваших сбережений хватает только на крошечный кусочек земли, а собственный дом построить хочется, что делать?

Токио - один из самых дорогих городов в мире: цены на недвижимость кусаются очень больно. Обладатели маленьких кусочков земли нашли выход: они строят не в ширину, а в высоту. Посмотрите, например, на этот дом.

Фото: скриншот

Между двумя домами нормальных размеров оказался свободным участок земли шириной всего два метра. И на нетипичном участке вырос нетипичный дом!

Между двумя домами. Фото: скриншот

Но чего только нет в этом домике! Сразу рядом с входом находятся студия хозяйки дома и офис хозяина, затем спальня с большими окнами и ванная. На втором этаже - гостиная и кухня.

Спальня. Фото: скриншот

Гостиная. Фото: скриншот

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