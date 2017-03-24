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Видео: матч чемпионата Исландии по футболу прервали из-за снежной бури

Sports.ee
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Исландия | ФОТО: LUCAS JACKSON/REUTERS

Матч Кубка исландской лиги между клубами "Фрам" и "Брейдаблик" в четверг был прерван из-за экстремальных погодных условий на арене "Лаугардалсвеллур" в Рейкьявике.

Главный арбитр был вынужден увести команды с поля на 70-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу "Фрама" из-за разбушевавшейся снежной бури.

Футболисты пытались продолжить игру, но, посовещавшись с тренерами, судья принял решение остановить матч, сообщает Nutiminn.is.

Размещенный в социальных сетях видеоролик лишь отчасти передает леденящую атмосферу, царившую на стадионе.

Напомним, что сборная Исландии стала главной сенсацией чемпионата Европы по футболу 2016 года. Островитяне впервые пробились в финальную часть первенства континента и сразу вышли в плей-офф, где дошли до четвертьфинала, проиграв хозяевам турнира французам.

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