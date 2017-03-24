Хосни Мубарак впервые после шести лет заключения свободно прогулялся вокруг дома

«Да, он сейчас у себя дома в Гелиополе», - заявил Фарид ад-Диб агентству, отвечая на вопрос, вышел ли Мубарак из госпиталя. Гелиополь - это престижный район на северо-востоке Каира, где располагается главный президентский дворец, из которого прежде правил Мубарак, передает NEWSru.

Как пояснил ад-Диб египетской газете «Аль-Масри-аль-Яум», в последние дни Мубарак находился в госпитале по медицинским соображениям и мог покинуть его в любой момент.

По словам адвоката, экс-президент сегодня позавтракал традиционной египетской едой в окружении близких друзей и родственников. Кроме того, впервые за шесть лет он свободно прогулялся вокруг дома под присмотром родственников, а не охранников.

Адвокат передал слова благодарности египтянам, поддерживавшим экс-президента, пока длилось разбирательство по делу о гибели демонстрантов во время беспорядков 2011 года. 2 марта кассационный суд Египта окончательно оправдал Мубарака. Суд постановил, что экс-глава государства, первоначально приговоренный к пожизненному заключению, не повинен в убийстве людей.

Затем 13 марта генеральная прокуратура дала согласие на его освобождение из-под стражи. Тогда адвокат экс-президента выражал надежду, что Мубарак вернется домой в течение ближайших двух дней.

Летом 2015 года кассационный суд Египта удовлетворил жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор и назначил пересмотр дела в отношении Мубарака. Все остальные подсудимые, включая бывшего главу МВД Хабиба аль-Адли, были окончательно оправданы.

Мубарак и аль-Адли 2 июня 2012 года были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению. Суд счел их причастными к гибели мирных граждан в дни беспорядков 2011 года. В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.

В ноябре 2014 года каирский суд снял с бывшего главы государства и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов и коррупционных преступлениях. Экс-министр МВД и шесть его ближайших помощников, проходившие по этому делу вместе с Мубараком, также были оправданы. Это вызвало народное недовольство. Генеральная прокуратура обжаловала решение суда, заявив о ряде процессуальных нарушений.

Хосни Мубарак - один из мировых лидеров по количеству лет, в течение которых он находился у власти на формально выборной должности: президентом Египта он стал в 1981 году, а подал в отставку в 2011 году.

Придя к власти, он провозгласил в стране чрезвычайное положение, его полномочия трижды продлевались на референдумах, где египтянам предлагалось одобрить единственную кандидатуру. Он ушел в отставку в феврале 2011 года, после революции, передав власть Высшему совету Вооруженных сил.