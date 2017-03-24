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Смотрите, какие меры призваны повысить безопасность на дорогах Эстонии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: maanteeamet

Департамент шоссейных дорог начал установку на дорогах Эстонии ограждений и резиновых столбиков, которые призваны повысить безопасность дорожного движения.

«Цель заключается в том, чтобы помочь водителям избежать ошибок при обгонах и свести к минимуму количество случаев отклонения на встречную полосу движения», - сказал руководитель отдела организации дорожного движения департамента Яан Тармак, пишет Postimees.

По его словам, данные меры также призваны, в случае, если водитель все-таки совершит ошибку на дороге, минимизировать ее последствия.

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