Смотрите, какие меры призваны повысить безопасность на дорогах Эстонии

«Цель заключается в том, чтобы помочь водителям избежать ошибок при обгонах и свести к минимуму количество случаев отклонения на встречную полосу движения», - сказал руководитель отдела организации дорожного движения департамента Яан Тармак, пишет Postimees.

По его словам, данные меры также призваны, в случае, если водитель все-таки совершит ошибку на дороге, минимизировать ее последствия.