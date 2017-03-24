Объединение судей Эстонии подвергло критике выпады членов Рийгикогу в отношении носителей судебной власти

Объединение судей Эстонии подчеркивает, что право каждого на справедливое и независимое судебное разбирательство обеспечивается тем надежнее, чем более рассматривающий судебное дело судья защищен от направленных на него лично разного рода выпадов, обусловленных его профессиональной деятельностью, сообщили из Объединения судей Эстонии.

"Право каждого человека на справедливое судебное обсуждение охватывает и право требовать и предполагать, что все вынесенные компетентными судами и вступившие в силу вердикты исполняются. Призыв представителя народа не выполнять вступившее в силу решение суда создает очевидную угрозу функционированию правового общества", - подчеркнули члены правления Объединения судей Эстонии в распространенном в пятницу совместном заявлении.

"Мы подчеркиваем, что с доводами судебных вердиктов можно не соглашаться, их можно оспорить, и, безусловно, это могут делать и депутаты парламента, однако невозможно допускать личные выпады против судей", - подчеркнули члены правления объединения судей.

"Критика членами Рийгикогу судебных решений не опасна для правового государства, разделения властей и принципа независимости судебной власти. Однако опасность представляют собой произнесенные с трибуны парламента требования призвать судей к ответу за то, что они выполняли свои профессиональные обязанности, вынося приговор, осмысляя дело с точки зрения своей совести, в соответствии с Конституцией и законами Эстонской Республики" ,- говорится в заявлении.

"Если возникают какие-либо подозрения в отношении законности деятельности судей, следует провести контроль согласно установленному порядку делопроизводство в суде более высокой инстанции. Существует также порядок контролирования соответствия судебных решений праву по существу", - подтверждают судьи.

Объединение судей Эстонии осуждает прозвучавшие на обсуждении в парламенте высказывания Мартина Хельме и других депутатов относительно судебного решения о занесении в регистр народонаселения акта гражданского состояния в браке лиц одного пола. "Надеемся, что критика вступивших в силу судебных решений в дальнейшем будет звучать с соблюдением норм элементарной вежливости и в границах аргументированной дискуссии", - говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали члены правления Объединения судей Эстонии Пеэтер Пяллин, Юри Ильвест, Хенн Йыкс, Хели Кяпп, Имби Сидок-Тоомсалу, Ингери Тамм, Леаника Тамм и Ану Уритам.