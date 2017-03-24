Миксер: Эстония готова усилить сотрудничество с США в киберсфере

На встрече с представителями сенатского комитета по вооруженным силам и разведке Джоном Эрнстом и Энгасом Кингом Миксер поблагодарил США за многолетний вклад в безопасности Эстонии, сообщает МИД. "США — важный для нас союзник, и Эстония уверена, что США продолжит последовательно вносить вклад в обеспечение безопасности Европы, - сказал Миксер. - В то же время мы осознаем и ожидания США, и нам приятно подтвердить, что в Европе остановилось падением расходов на оборону, и многие союзники повышают расходы на оборону".

Как подчеркнул Миксер, в обеспечении безопасности одним из измерений является кибербезопасность, и мы не должны ее недооценивать.

"Кибербезопасность стала неделимой частью широкой концепции безопасности, и тут требуется международное сотрудничество", - заявил Миксер.

"Эстония готова еще теснее сотрудничать с США в киберсфере и делиться своим опытом борьбы с киберугрозами", - заявил Миксер, отметив важность трансатлантических контактов.

"Единый Европейский союз в интересах США — только сильной Европа может бороться с терроризмом и глобальным кризисом", - заявил Миксер.

Как сообщили из МИД Эстонии, в следующий вторник Миксер примет участие во встрече глав МИД Балтии с главой МИД США Рексом Тиллерсоном. На встрече будут обсуждаться ситуация в области безопасности в Европе, кибербезопасность, трансатлантические связи, борьба с терроризмом и будущее НАТО.

В ходе визита Миксер также намерен встретиться вместе со своими балтийскими коллегами с советником по безопасности президента США Х. Р. Макмастером, спикером Палаты представителей Полом Райаном и председателем комитета по иностранным делам Сената сенатором Бобом Коркером и заместителем председателя Беном Кардином.

Миксер также в рамках визита примет участие в круглом столе Heritage Foundation с сотрудниками администрации США, который будет посвящен политике безопасности и российской информационной деятельности в Европе. Миксер также выступит с лекцией для студентов Джорджтаунского университета и примет участие в приеме, организованном представительством ЕС в честь 60-летия Римского договора. Он также встретится с высокопоставленными представителями Всемирного банка.

Миксер вернется в Эстонию в следующий четверг.