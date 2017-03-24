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Внимание, требуется помощь! В Эмари пропала 15-летняя девушка

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Rus.Postimees.ee
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Ээла-Марта. | ФОТО: Politsei

22 марта вечером ушла из дома и не вернулась 15-летняя Ээла-Марта. Девушка проживает в волости Васалемма в поселке Эмари. С момента исчезновения с ней не удается связаться. Телефон девушки отключен.

Рост Ээлы-Марты 165 сантиметров. У нее худощавое телосложение и светлые волосы. На девушке была надета черная куртка, черные сапоги с цепочкой и темные джинсы. У нее был с собой черный рюкзак.

Полицейские побеседовали с друзьями девушки и выяснили, что она может находиться в Таллинне в районе Нымме.

Полиция просит всех, кто видел девушку или располагает какой-либо информацией о ее месторасположении, незамедлительно позвонить по короткому номеру 112.

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