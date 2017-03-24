Внимание, требуется помощь! В Эмари пропала 15-летняя девушка

Внимание, требуется помощь! В Эмари пропала 15-летняя девушка1
24. март 2017 17:04
22 марта вечером ушла из дома и не вернулась 15-летняя Ээла-Марта. Девушка проживает в волости Васалемма в поселке Эмари. С момента исчезновения с ней не удается связаться. Телефон девушки отключен.
Рост Ээлы-Марты 165 сантиметров. У нее худощавое телосложение и светлые волосы. На девушке была надета черная куртка, черные сапоги с цепочкой и темные джинсы. У нее был с собой черный рюкзак.
Полицейские побеседовали с друзьями девушки и выяснили, что она может находиться в Таллинне в районе Нымме.
Полиция просит всех, кто видел девушку или располагает какой-либо информацией о ее месторасположении, незамедлительно позвонить по короткому номеру 112.