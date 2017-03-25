Можно ли спасти Евросоюз от разрушения?

Теперь перед Европейским союзом стоит крупнейший в истории, можно сказать, экзистенциальный кризис. О развале союза или о том, что он окажется в тупике, говорили всегда, но лучше всего это можно было бы выразить, перефразируя Марка Твена: слухи о смерти Европейского союза преувеличены и преждевременно. Теперь так уже не скажешь.

На прошлой неделе премьер-министр Тереза Мэй, вероятнее всего, теперь уже официально запустила процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Речь идет о первом случае, когда какая-то страна-член выходит из союза, до сих пор они только присоединялись. Трудно предсказать, каким образом точно проходят переговоры, но этот развод точно будет болезненным для обеих сторон. Возможно, в итоге результат окажется и полезным для всех. Британцы смогут лучше справиться самостоятельно. В глубине души они никогда не считали себя на 100 процентов европейцами и всегда одним глазом поглядывали через Атлантику и на свои колонии в других частях мира. Также и континентальная Европа в теории с легкой душой может двигаться дальше по пути углубления интеграции, поскольку Великобритания с самого начала была своеобразным американским Троянским конем в союзе, целью которого было препятствовать дальнейшему укреплению Европы. Вспомним, что именно по этой причине президент Франции Шарль де Голль в свое время был категорически против присоединения Великобритании.

Европейский союз бухтит не только по поводу пролива Ла Манш. Я, конечно, не считаю вероятным, что Мари ле Пен станет президентом Франции на предстоящих выборах, но тема и рост популярности других евроскептиков на континенте дает понять, что в Европе не все в порядке. Очень не все в порядке.

Низкие экономические показатели сейчас имеют все страны-члены, и признаков улучшения ситуации пока не видно. Кризис беженцев во многих местах разрушает социальные связи в обществах, и, в худшем случае, может привести к серьезным столкновениям между коренными европейцами и мигрантами. А в самом худшем случае и к гражданской войне. Дипломатия в отношениях с Турцией необратимо превращается в словесную дуэль. Вернее президент Раджеп Эрдоган оскорбляет европейцев, особенно голландцев и немцев, называя их фашистами, и угрожает захватить Европу за счет высокой рождаемости турок и других мусульман. Поддержание хороших отношений с Россией, благодаря событиям на Украине и экономическим санкциям, заслуживает больше, чем простого одобрения. Президент США Дональд Трамп относится к Европе надменно и угрожает ей прекратить обеспечение безопасности в рамках НАТО, требуя, чтобы европейцы взяли на себя больше обязанностей (на что у большей половины нет ни желания, ни средств).

Одним словом, дела с ЕС обстоят именно так. Не секрет, что многие, очень многие по примеру британцев хотят сбежать, как крысы с тонущего корабля.