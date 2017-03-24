Полиция сняла с себя ответственность за безопасность на акциях Навального против Медведева

"В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон", - сказал замминистра МВД.

Он выразил надежду, что организаторы мероприятия в Москве "прекрасно понимают свою ответственность за обеспечение безопасности участников" вследствие того, что закон именно на них возлагает ответственность "за обеспечение безопасности участников и гостей любых мероприятий, в любых видах и формах их проведения".

"Наши коллеги из прокуратуры соответствующих субъектов РФ донесли уровень этой ответственности до организаторов, особенно несогласованных мероприятий", - сказал Горовой.

"Опыт проведения мероприятий на территории нашей страны вселяет надежду на то, что личный состав справится с поставленными задачами, с минимизацией каких-то негативных последствий", - добавил он и подчеркнул, что МВД в отношении участников несогласованных акций будет действовать в соответствии с законом.

В Кремле призыв Навального участвовать в московской акции назвали провокацией

В Кремле следят за ситуацией вокруг московского митинга и считают призыв участвовать в нем провокацией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы наблюдаем за этим", - сказал он. "Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и органы правопорядка, информируя граждан о том, что акции будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы", - отметил Песков. Он добавил, что власти Москвы ведут себя "очень корректно" (цитаты по ТАСС).

Тем не менее, по словам Пескова, "ряд лиц призывают выходить на улицы". "Это незаконно, это не что иное, как провокация", - считает пресс-секретарь.

Оппозиционер Алексей Навальный оперативно прокомментировал заявление на своем сайте, обратив внимание, что Песков совершенно обошел молчанием премьер-министра Дмитрия Медведева, фильм о богатствах которого стал поводом для митингов: "А про Медведева-то где? Про расследование? Про взятки Усманова, дворцы и виноградники? Если Великий Кремль с рейтингом в 84% следит за акцией жалких маргиналов без поддержки, то, наверное, они должны задать вопрос: а почему приходится следить за акцией?"

Акция планируется в ближайшее воскресенье, 26 марта, в центре Москвы, хотя правительство столицы не согласовало мероприятия, а прокуратура Центрального административного округа направила предостережения Алексею Навальному и другим организаторам.

Акция в Москве задумана в форме "прогулок" по Тверской

Организаторы столичной акции предлагают выйти в любую точку Тверской улицы в 14 часов 26 марта. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Навальный отметил, что старается ответственно подходить к организации, поэтому предложил форму акции, "которую не нужно координировать и которая минимизирует вероятность задержания и каких-нибудь эксцессов, но даст возможность всем людям выйти на улицы и хотя бы пройтись по улице родного города в знак протеста против коррупции".