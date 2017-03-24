Полиция сняла с себя ответственность за безопасность на акциях Навального против Медведева

МВД сняло с себя ответственность за безопасность во время несогласованных акций протеста против коррупции "Он нам не Димон", в том числе московской акции на Тверской улице, которую организует оппозиционер Алексей Навальный, несмотря на запрет городской администрации. Об этом заявил "Интерфаксу" первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
"В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон", - сказал замминистра МВД.
Он выразил надежду, что организаторы мероприятия в Москве "прекрасно понимают свою ответственность за обеспечение безопасности участников" вследствие того, что закон именно на них возлагает ответственность "за обеспечение безопасности участников и гостей любых мероприятий, в любых видах и формах их проведения".
"Наши коллеги из прокуратуры соответствующих субъектов РФ донесли уровень этой ответственности до организаторов, особенно несогласованных мероприятий", - сказал Горовой.
"Опыт проведения мероприятий на территории нашей страны вселяет надежду на то, что личный состав справится с поставленными задачами, с минимизацией каких-то негативных последствий", - добавил он и подчеркнул, что МВД в отношении участников несогласованных акций будет действовать в соответствии с законом.
В Кремле призыв Навального участвовать в московской акции назвали провокацией
В Кремле следят за ситуацией вокруг московского митинга и считают призыв участвовать в нем провокацией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы наблюдаем за этим", - сказал он. "Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и органы правопорядка, информируя граждан о том, что акции будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы", - отметил Песков. Он добавил, что власти Москвы ведут себя "очень корректно" (цитаты по ТАСС).
Тем не менее, по словам Пескова, "ряд лиц призывают выходить на улицы". "Это незаконно, это не что иное, как провокация", - считает пресс-секретарь.
Оппозиционер Алексей Навальный оперативно прокомментировал заявление на своем сайте, обратив внимание, что Песков совершенно обошел молчанием премьер-министра Дмитрия Медведева, фильм о богатствах которого стал поводом для митингов: "А про Медведева-то где? Про расследование? Про взятки Усманова, дворцы и виноградники? Если Великий Кремль с рейтингом в 84% следит за акцией жалких маргиналов без поддержки, то, наверное, они должны задать вопрос: а почему приходится следить за акцией?"
Акция планируется в ближайшее воскресенье, 26 марта, в центре Москвы, хотя правительство столицы не согласовало мероприятия, а прокуратура Центрального административного округа направила предостережения Алексею Навальному и другим организаторам.
Акция в Москве задумана в форме "прогулок" по Тверской
Организаторы столичной акции предлагают выйти в любую точку Тверской улицы в 14 часов 26 марта. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Навальный отметил, что старается ответственно подходить к организации, поэтому предложил форму акции, "которую не нужно координировать и которая минимизирует вероятность задержания и каких-нибудь эксцессов, но даст возможность всем людям выйти на улицы и хотя бы пройтись по улице родного города в знак протеста против коррупции".
По словам Навального, "задача - просто прийти в любую точку Тверской улицы, на которой много станций метрополитена". Оппозиционер уверен, что, несмотря на отсутствие лозунгов и транспарантов, это будет заметно. Кроме того, это важно как "акт личной демонстрации отношения к этому всему".
Он отметил, что фаталистический подход и неверие в то, что в стране возможны изменения, приводят к тому, что "Россия находится в этом отсталом, деградирующем и очень бедном положении". "Нужно выходить хотя бы в таком виде. Власти страшно боятся, поэтому они и запрещают эти в общем довольно безобидные митинги по всей стране", - отметил Навальный.
Заявки на митинги поданы в 97 городах. Помимо митингов, предусмотрено забрасывание кроссовок на провода
Команда Навального подчеркивает, что "в любой развитой стране" публикация информации, подобной той, что изложена в фильме-расследовании "Он вам не Димон", "привела бы к отставке правительства и многочисленным арестам". Митинги необходимы, чтобы выразить недовольство и получить от власти реакцию.
"Главное не сидеть дома", - считают в ФБК. "Главная мечта всех коррупционеров России: чтобы акция протеста закончилась ничем. Надо понимать, что они серьезно напряглись". Как сообщается на сайте Алексея Навального, заявки на митинг 26 марта "Он нам не Димон" поданы в 97 городах. По мнению оппозиционера, происходящее показывает, что "именно антикоррупционная повестка объединяет всех, вне зависимости от политических взглядов".
В условиях цензуры СМИ Фонду борьбы с коррупцией приглянулась идея блогера Дмитрия Чернышева, предложившего в своем LiveJournal выражать протест против коррупции с помощью шуффити - забрасывания кроссовок на провода.
Идея понравилась Навальному, поскольку одним из символов расследования ФБК стали кроссовки Дмитрия Медведева, заказанные по интернету. С помощью кроссовок, как утверждается в фильме, удалось подтвердить адрес его электронной почты, взломанной "Анонимным интернационалом", и именно эта зацепка позволила выйти на "тайную империю" премьера.
Оппозиционер поддержал использование шуффити как протеста. "Пусть в России обувь, висящая на проводах, станет символом того, что мы ждем ответов на вопросы о коррупции", - призвал Навальный.
Самое большое количество участников - более 10 тыс. - ожидается в Санкт-Петербурге. 22 марта стало известно, что комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал митинг на Марсовом поле 26 марта, поскольку на этот день там запланировано другое мероприятие. В качестве альтернативной площадки Смольный предложил активистам участок Митрофаньевского шоссе на юге города. Однако организаторы все же намерены провести митинг в центре Петербурга.
Полиция Москвы и Екатеринбурга попросила жителей воздержаться от участия в акциях
Самой массовой акцией протеста после Петербурга и Москвы должен стать митинг в Екатеринбурге на площади Труда. Однако и московская, и екатеринбургская полиция попросила жителей и гостей этих городов воздержаться от участия в несогласованных мероприятиях.
Полиция Екатеринбурга напомнила жителям об административной ответственности за участие в незаконных акциях. "В связи с распространенной в СМИ информацией о намерении группы граждан, несмотря на запрет, провести 26 марта в Екатеринбурге публичную акцию, органы внутренних дел призывают жителей и гостей города не участвовать в незаконных шествиях и митингах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МВД России по Свердловской области. Полиция готова действовать в соответствии с ситуацией и не даст дестабилизировать обстановку, говорится в пресс-релизе.
Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало сторонникам Навального в проведении митинга. В ответе ведомства указано, что цель мероприятия нарушает Конституцию РФ. После этого организаторы подали в суд иск к Министерству общественной безопасности области из-за отказа. Однако Ленинский районный суд отклонил иск. 24 марта Свердловский областной суд оставил это решение в силе, сообщает "Интерфакс".
Ранее Алексей Навальный сообщал, что столичная мэрия, отказав в проведении митинга и марша на Тверской, не предложила альтернативного места для акции, тем самым нарушив закон. Затем, по словам политика, чиновники "перепугались, увидев реальную поддержку марша по всей стране, и, поняв, что нарушили все возможные законы, пошли на попятную".
Представитель мэрии позвонил руководителю юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и предложили улицу Перерва в Марьино и гайд-парк в Сокольниках, но от этого предложения организаторы отказались.